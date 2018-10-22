Как круто изменилось тело девушки, которая справилась с расстройством пищевого поведения

Авитал Коэн — 23 года. Обладательница рельефного пресса и шикарных форм регулярно занимается в тренажерке, ест небольшими порциями и делится с подписчиками секретами красоты. Но еще четыре года назад она страдала расстройством пищевого поведения, пишет The Independent .

Авитал весила 43 килограмма, но все равно казалась себе толстой.

— Это была не жизнь, а кошмар. Я боялась есть и постоянно была недовольна своей внешностью и цифрами на весах, — рассказывала девушка.

Справиться с проблемой ей помогла работа над своими мыслями. Сначала Авитал выздоровела ментально, а уже потом — физически.

— Первое время я очень страдала и заставляла себя есть. Еда по-прежнему была моим врагом. Но я приняла этот вызов ради того, чтобы жить. Начала заниматься спортом и питаться шесть раз в день маленькими порциями.

Сейчас 23-летняя Авитал Коун — фитнес-блогер. Она соблюдает простые правила, которые помогают оставаться в хорошей форме, и делится опытом с подписчиками.

В расписании девушки — занятия в зале три-четыре раза в неделю и полноценный 8-часовой сон. А в меню — много белков, овощей и «длинных» углеводов.

— Я чувствую себя намного счастливее, — уверяет Коэн.