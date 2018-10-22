Топ-5 приборов для дома, которые оценят продвинутые и богатые

До сих пор постсоветское общество не привыкло к посудомойкам — примерно половина белорусов рассказывают, что прибор бесполезный и вообще они любят мыть посуду вручную. Не прекращаются дебаты насчет роботов-пылесосов и измельчителей отходов для раковин. А пока одни спорят, другие изучают и ставят дома новинки, о которых вы, возможно, и не слышали.

1. Подогреватель для посуды



Фото: ml-russia

Встроенная модель выглядит как выдвижной ящик. Нагрев посуды — не единственная функция этого заменителя духового шкафа. В нагревателе можно хранить горячее до прихода гостей, можно размораживать продукты и ставить туда тесто, чтобы хорошо поднялось.



Фото: houzz.ru

Нагревательный шкаф радует на завтрак — в нем легко освежить выпечку, подогреть бутерброды или пиццу. Он же к утру может подготовить домашний йогурт. В Беларуси этот элемент бытового излишества продается по цене от 700 до 3000 рублей в зависимости от производителя.

2. Смеситель с системой газации и охлаждения, плюс смеситель-чайник

Смеситель с системой фильтрации и газации выдает: фильтрованную питьевую воду в обычном и охлажденном виде. Смеситель-чайник предполагает, что вы выкинете чайник за ненадобностью.



Фото: grohe

И то и другое продается в Беларуси. Система, обеспечивающая и обычной фильтрованной водой и кипяченой стоит от 2300 рублей. Смеситель с системой фильтрации и газирования стоит около 5600 рублей.

3. Вытяжка, встраиваемая в столешницу

Для тех, кто считает, что безупречный дизайн кухни — это святое, «боковая» вытяжка незаменимая вещь.





Выбор моделей сейчас приличный, цена — от 3300 рублей.

4. Паровой шкаф





Этот элемент нужен, скорее всего, только обеспеченным гражданам, которые обязаны блюсти дресс-код. Функции у шкафа простые — он освежает, удаляет лишние запахи, при необходимости сушит. Он создан для пиджаков и брюк из тонкой шерсти, кардиганов из кашемира, платьев и рубашек из настоящего шелка, промокших норковых манто — вещей, которые не стоит лишний раз засовывать в стиральную машину или нести в химчистку. Хотя обычное шерстяное пальто после дождя в него тоже можно помещать, как и полусинтетическую одежду. Продают такой за 3750 рублей.

5. Уплотнитель бытовых отходов (компактор)

Это излишество предназначено прежде всего для загородных домов — за городом редко где идеально налажен вывоз мусора. Контейнер с мощным прессом трамбует любые отходы, вплоть до тонкого металла и стекла. Уменьшает объем мусора на 75%.



Фото: houzz.ru

У нас, правда, «домашние» прессы для мусора не продают — видимо, совсем нет спроса. Но объяснение этому есть — например, в России их цена стартует с 770 долларов.