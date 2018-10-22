Белоруса на машине с дипномерами поймали на контрабанде сигарет



фото: delfi.lt

Белорус провозил контрабанду в машине с дипломатическими номерами и был задержан литовскими пограничниками.

Cотрудники литовской таможни задержали на границе гражданина Республики Беларусь, который пытался ввезти в страну контрабандой сигареты, сообщает Delfi .

Автомобиль Volvo S 80 был проверен на контрольно-пропускном пункте Мядининкай. Пограничники заметили в дверцах автомобиля фрагменты пачек сигарет.

Поскольку автомобиль имел дипломатические номера, таможенники связались с МИД Литвы. Выяснилось, что ехавший в автомобиле белорус не обладает дипломатическим статусом, а дипломатические номера автомобиля уже не действительны.