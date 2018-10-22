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Белоруса на машине с дипномерами поймали на контрабанде сигарет
23.10.2018 16:15 — Разное | Ежедневник
фото: delfi.lt
Белорус провозил контрабанду в машине с дипломатическими номерами и был задержан литовскими пограничниками.
Cотрудники литовской таможни задержали на границе гражданина Республики Беларусь, который пытался ввезти в страну контрабандой сигареты, сообщает
Автомобиль Volvo S 80 был проверен на контрольно-пропускном пункте Мядининкай. Пограничники заметили в дверцах автомобиля фрагменты пачек сигарет.
Поскольку автомобиль имел дипломатические номера, таможенники связались с МИД Литвы. Выяснилось, что ехавший в автомобиле белорус не обладает дипломатическим статусом, а дипломатические номера автомобиля уже не действительны.
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Белорус провозил контрабанду в машине с дипломатическими номерами и был задержан литовскими пограничниками.
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