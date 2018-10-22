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Виновником падающей зарплаты в Беларуси назван подешевевший российский рубль
23.10.2018 16:06 — Разное | Ежедневник
фото:slovodelu.by
На прошлой неделе во время доклада президенту глава правительства заявил, что средняя зарплата по стране в сентябре достигнет тысячи рублей и снижаться уже не будет. Однако свежие данные Белстата подорвали доверие к прогнозам власти.
Сегодня стала известная
Правительство отреагировало оперативно – сегодня в Совмине прошло рабочее совещание по «зарплатному вопросу». Премьер озвучил причину срыва планов - “падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля».
Глава правительства сообщил, что в реальном секторе средняя зарплата составила 1032 рубля, по отношению к августу она снизилась. В бюджетом секторе зарплата подросла на 3,5% и достигла 746 рублей. Однако, как подчеркнул Румас, повышение зарплаты бюджетников также не оправдало ожиданий и в результате не смогло компенсировать падение в реальном секторе.
Премьер констатировал, что по отдельным областям и министерствам по итогам сентября наблюдаются «значительные отклонения» от прогнозных показателей. По мнению Румаса, это свидетельствует о том, что «не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной”.
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На прошлой неделе во время доклада президенту глава правительства заявил, что средняя зарплата по стране в сентябре достигнет тысячи рублей и снижаться уже не...
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