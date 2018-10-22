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Виновником падающей зарплаты в Беларуси назван подешевевший российский рубль

23.10.2018 16:06 — Разное | Ежедневник  
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Виновником падающей зарплаты в Беларуси назван подешевевший российский рубль

фото:slovodelu.by

На прошлой неделе во время доклада президенту глава правительства заявил, что средняя зарплата по стране в сентябре достигнет тысячи рублей и снижаться уже не будет. Однако свежие данные Белстата подорвали доверие к прогнозам власти.

Сегодня стала известная официальная статистика: в сентябре средняя зарплата не только не достигла заветного показателя, но и еще снизилась по сравнению с августовской на 24 рубля и составила 964 рубля.

Правительство отреагировало оперативно – сегодня в Совмине прошло рабочее совещание по «зарплатному вопросу». Премьер озвучил причину срыва планов - “падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля».

Глава правительства сообщил, что в реальном секторе средняя зарплата составила 1032 рубля, по отношению к августу она снизилась. В бюджетом секторе зарплата подросла на 3,5% и достигла 746 рублей. Однако, как подчеркнул Румас, повышение зарплаты бюджетников также не оправдало ожиданий и в результате не смогло компенсировать падение в реальном секторе.

Премьер констатировал, что по отдельным областям и министерствам по итогам сентября наблюдаются «значительные отклонения» от прогнозных показателей. По мнению Румаса, это свидетельствует о том, что «не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной”.

На предстоящем заседании президиума Совмина будет представлен «глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы», сообщили в пресс-службе правительства.

 
 
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На прошлой неделе во время доклада президенту глава правительства заявил, что средняя зарплата по стране в сентябре достигнет тысячи рублей и снижаться уже не...
 
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