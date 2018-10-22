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В Беларуси не планируется повышать стоимость железнодорожных билетов

23.10.2018 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сегодня в пресс-центре БЕЛТА заявил, что повышение стоимости железнодорожных билетов пока не планируется, и рассказал, от чего зависит изменение скорости поездов.


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В Беларуси не планируется повышать стоимость железнодорожных билетов

По его словам, скорость почти на 100% зависит от состояния инфраструктуры. В Беларуси установленная скорость движения пассажирских поездов составляет 140 км/ч. По общепринятому понятию, скоростные поезда развивают скорость в пределах 160 км/ч. "Скоростных поездов в этом понятии в Беларуси нет. Есть еще понятие высокоскоростные поезда - больше 250 км/ч - это то, что мы пытаемся сейчас проговаривать, когда обсуждаем евразийскую железную дорогу", - проинформировал министр.

Анатолий Сивак пояснил, что существующие пути в республике используются и для грузовых, и для пассажирских поездов. Есть участки путей, например, от Бреста до Барановичей, где уже сегодня по состоянию инфраструктуры можно развивать скорость в 200 км/ч. И есть поезда, которые могут по 160 км/ч проходить на этих участках. "Но здесь вот такая зависимость: грузовые поезда могут передвигаться со скоростью 90 км/ч. А БЖД в нашем окружении - единственная железная дорога, которая ни одного рубля не берет на инфраструктуру из бюджета в отличие от некоторых соседних стран. Ее деятельность во многом зависит от успешности грузовых перевозок. Любое увеличение скорости пассажирских поездов уменьшает количество грузовых поездов. То есть пассажирский поезд элементарно догоняет грузовой состав, который нужно снимать с графика, что экономически делает ситуацию невыгодной", - отметил он.

Таким образом, если компенсировать выпадение грузовых перевозок, то нужно говорить о доходной цене пассажирских перевозок, продолжил глава Минтранса. Но Белорусская железная дорога пока не видит необходимости повышать стоимость железнодорожных перевозок пассажиров внутри республики. "Нас этот сложившийся баланс пока устраивает. Конкурентность видится в части автомобильного и железнодорожного транспорта, чтобы иметь возможность добираться до областного центра за три часа. Железнодорожники к этому стремятся: постоянно проводится работа по ремонту и реконструкции участков, которые ограничивают скорости движения", - добавил Анатолий Сивак.

В качестве примера министр привел сокращение времени движения до Гродно, что стало результатом определенных инфраструктурных изменений. "Это растянутые во времени программы, потому что должны проводиться в так называемые окна, без отмены и пассажирских, и грузовых составов. Такая работа продолжается ", - сообщил он.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сегодня в пресс-центре БЕЛТА заявил, что повышение стоимости железнодорожных билетов пока не планируется, и...
 
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