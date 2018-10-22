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28 октября “Медиа weekend” в Бресте соберет активистов, журналистов и медиа-экспертов
23.10.2018 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Большая медиа-встреча в рамках проекта “Брестский медиа-центр” пройдет 28 октября. АРР “Дзедзіч” пригласил на диалог с брестчанами известных медиа-экспертов Беларуси, которые расскажут о тенденциях в освещении общественных проектов:
После выступления экспертов, у участников будет возможность в неформальной обстановке пообщаться с приглашенными экспертами-спикерами, обменяться контактами с активистами и представителями медиапространства Бреста и Беларуси.
Также на “Медиа weekend” активисты и журналисты представят медиапроекты, созданные в рамках “Брестского медиа-центра”.
К участию в «Медиа weekend» приглашаются представители СМИ города, админы пабликов, редакторы порталов, активисты, блогеры/влогеры, представители НПО и бизнеса.
Мероприятие бесплатное, но, чтобы попасть на встречу, нужно заполнить
«Медиа уик-энд» пройдет в рамках проекта «Брестский медиа-центр», организованного Агентством регионального развития «Дзедзіч». Его цель – увеличение присутствия организаций третьего сектора в медиапространстве Бреста, а также укрепление связей между журналистами и общественными активистами.
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