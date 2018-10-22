28 октября “Медиа weekend” в Бресте соберет активистов, журналистов и медиа-экспертов

Большая медиа-встреча в рамках проекта “Брестский медиа-центр” пройдет 28 октября. АРР “Дзедзіч” пригласил на диалог с брестчанами известных медиа-экспертов Беларуси, которые расскажут о тенденциях в освещении общественных проектов:



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«Что произойдёт с социальными сетями в ближайшее время? Тренды в SMM» (Павлюк Быковский, эксперт в медиа);

«С какими проблемами сталкиваются региональные медиа и как их решать. Опыт Гродно» (Алексей Шота, главный редактор Hrodna.life);

«Кооперация портала «Имена» и поискового отряда «Ангел» (Адарья Гуштын, редактор проекта «Имена»);

«Визуальные истории в медиа» (Сергей Гудилин, фотограф издания «Наша ніва»).

После выступления экспертов, у участников будет возможность в неформальной обстановке пообщаться с приглашенными экспертами-спикерами, обменяться контактами с активистами и представителями медиапространства Бреста и Беларуси.

Также на “Медиа weekend” активисты и журналисты представят медиапроекты, созданные в рамках “Брестского медиа-центра”.

К участию в «Медиа weekend» приглашаются представители СМИ города, админы пабликов, редакторы порталов, активисты, блогеры/влогеры, представители НПО и бизнеса.

Мероприятие бесплатное, но, чтобы попасть на встречу, нужно заполнить заявку по ссылке . Количество мест ограничено. Начало в 14.00.

«Медиа уик-энд» пройдет в рамках проекта «Брестский медиа-центр», организованного Агентством регионального развития «Дзедзіч». Его цель – увеличение присутствия организаций третьего сектора в медиапространстве Бреста, а также укрепление связей между журналистами и общественными активистами.