Медведь разоряет ульи и держит в страхе жителей Ивацевичского района

Жители Ивацевичского района жалуются на голодного медведя. Зверь потрошит ульи уже больше недели. Один на один с косолапым, правда, ещё никто не встречался. Судя по следам, зверь крупный. При встрече с человеком он может вести себя непредсказуемо.



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Следы – букварь для любого егеря. По ним опытный специалист сразу определит, кто пробегал. Косули, лоси, волки, рыси... Но медведей не видели никогда.

Голодный медведь место выбрал подходящее, ведь пасек в округе сотни. Каждый пятый местный житель – это пчеловод. В истории с медведем, говорят, надо что-то решать.

Сергей Сивец, егерь охотничьего хозяйства «Затишье»: «Это не человеческий фактор, потому что рамки разломаны, мёд полностью съеден, осталось только немножко воска».

Пасека – это семейный бизнес для большинства. Местность здесь «медовая». Разнотравье перемешано с цветочными полями. От этого и продукт получается почти всех сортов. В округе у Николая Янушкевича полторы сотни ульев, за всеми одновременно не уследишь. Один такой ночной визит медведя стоит немало. Посчитали, около 12 килограммов мёда.

Николай Янушкевич, пасечник: «Пчёлки уже сложили его на зиму, запечатали, а медведь продегустировал, хороший ли мёд положили пчёлки».

Такая же история и на соседней пасеке. Охранять ульи, говорят, куда опасней для себя. Чтобы хоть как-то защититься, пчеловоды стали ограждать ульи проволокой. В Беларуси не так много мест, где медведей видят даже охотники.

Ещё несколько лет назад животное обитало только в Березинском заповеднике. Позже следы находили в Витебской и Могилёвской областях. На юге страны – до этой истории – медведи не появлялись никогда. В целом, по словам специалистов, бурый медведь редко нападает на людей, но гарантии никто не даёт. Поэтому ульи в срочном порядке переносят, и в лес постараются никого не пускать до начала медвежьей зимней спячки.