В уши напели. Каких музыкантов и за что обвиняли в плагиате

Певца и композитора Олега Газманова подозревают в плагитате — автор песен из Омска Александр Шаханин считает, что композицию «Бессмертный полк» Газманов написал на основе его одноименной песни. Шаханин проводил экспертизы обеих композиций и не исключает подачи иска в суд. Он заявляет, что собирается потребовать включения себя в соавторы песни, пишет РИА Новости.

Песню «Бессмертный полк» Олег Газманов опубликовал в апреле 2018 года. Он указал, что написал ее под впечатлением от «могучего народного движения». «И пока потомки идут с пожелтевшими портретами своих предков-героев, мы все бессмертны. Мы все — «Бессмертный полк», — указал он.

Случаи обвинений в плагиате в музыкальном мире случаются достаточно часто — в конце концов, нот всего семь, звуков — двенадцать, а композиторов многие тысячи только действующих. При этом случаев, когда плагиат признан официально, не так уж и много — чаще всего всё заканчивается на стадии первоначальных претензий или уже после похода заинтересованных сторон в суд. АиФ.ru вспоминает наиболее громкие случаи музыкального плагиата последнего времени.



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Элтон Джон

В 2012 году знаменитому британскому музыканту пришлось отстаивать собственную правоту и права на песню в суде. Автор песен Гай Хоббс заявил, что он сочинил песню Natasha, в которой описал свои взаимоотношения с русской официанткой во время Холодной войны, а злобный Элтон Джон подслушал демо-версию композиции на одной из звукозаписывающих студий и украл ее, выдав впоследствии за свой хит «Nikita». Суд продолжался полгода и закончился победой многократного лауреата «Грэмми»: суд не нашел признаков плагиата и отклонил иск. Честь сэра Джона была восстановлена.

Led Zeppelin

В случае с легендарной рок-группой все оказалось сложнее. Судебное разбирательство касалось их легендарной композиции «Stairway to Heaven» — истцы были уверены, что вступление к этой песне было позаимствовано из песни «Taurus» группы Spirit. Проблема была в том, что теоретически такое было возможно: в конце 60-х Led Zeppelin и Spirit были хорошо знакомы, даже выступали вместе, и лишь после того, как «цеппелины» прославились на весь мир, их дороги разошлись. Spirit же так и осталась одной из многих команд, которые пытались добиться успеха в то суматошное время. Автор «Taurus» (и других песен Spirit) Рэнди Вулф ко времени подачи иска уже скончался, судились его наследники, и первый раунд закончился в пользу музыкантов Led Zeppelin. Они ссылались на плохую память о событиях полувековой давности и особо не откровенничали.

Филипп Киркоров

Киркорова можно считать главным плагиатным скандалистом российского шоу-бизнеса — в заимствованиях у других композиторов его обвиняют с завидной регулярностью, но в большинстве случаев бурные разборки заканчиваются вполне мирно. Так было, например, когда лидер французской группы Space Дидье Маруани заявил, что песня Киркорова «Жестокая любовь» похожа на его композицию «Symphonic space dream».



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Скандал был знатным — Маруани даже задерживался российской полицией по обвинению в вымогательстве, но в итоге юристам Киркорова удалось доказать, что никакого плагиата не было: «Жестокая любовь» была написана раньше. Дело было в начале 2017 года, а осенью того же года на Киркорова ополчился еще один французский автор песен — Жильбер Синуэ обратился в суд, поскольку решил, что мотив песни «Шелковая нить» украден из его композиции «Helwa ya Baladi» (входила в репертуар певицы Далиды). Суды продолжались почти год, а в итоге эксперты и судьи решили, что плагиата в «Шелковой нити» не было.

U2

С ирландскими рокерами судился британский музыкант Пол Роуз — ему показалось, что Боно и его команда позаимствовала музыку его композиции «Nae Slappin» для своей песни «The Fly», которая выходила на альбоме «Achtung Baby». Любопытно, что обвинения были похожи на претензии, которые истец предъявлял Элтону Джону: мол, U2 услышали оригинальную композицию в одной из студий, куда была отправлена демо-запись. Суд относительно быстро разобрался в ситуации и отказал в иске.

Алла Пугачева

Примадонну русской поп-музыки в плагиате обвиняют настолько редко, что этот случай можно считать исключением. В конце 2017 года Пугачева представила свою новую работу — песню «Я летала», музыку к которой написал Олег Влади, а пару недель спустя обнаружилось, что композиция похожа на «Придуманную любовь», авторами которой были Игорь Саруханов и журналист и поэт Александр Вулых. Поначалу авторов «Любви» призывали идти в суд и доказывать свою правоту, но в итоге ситуация разрешилась полюбовно: авторами «Я летала» официально стали Влади и Саруханов.

Нетта Барзилай

Если на «Евровидении» не случается скандал с плагиатом, то конкурс считается не состоявшимся — это, разумеется, шутка, но редкий год на этом празднике европейской песни обходится без обвинений в воровстве. Правда, обычно это ничем не заканчивается — музыканты пообвиняют друг друга и расходятся до следующего года. В этом году печальный груз выпало нести победительнице конкурса, израильской певице Нетте Барзилай — в ее песне «Toy» нашли мотивы композиции «Seven Nation Army» американской рок-группы The White Stripes. Впрочем, на самом деле это обвинение могло иметь серьезные последствия: со стороны истцов выступал авторитетный лейбл Universal Music Studios, а в случае признания плагиата Израиль могли лишить права на проведение следующего «Евровидения». В итоге авторы «Toy» договорились со звукозаписывающей компанией и передали ей право на распространение песни. Выиграли, правда, обе стороны — одни получили раскрученный «Евровидением» хит, а другие — поддержку огромной корпорации.