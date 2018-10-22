В Беларусь пытались незаконно ввезти электровелосипеды на 100 тыс. рублей

Дорогостоящий товар пытались провезти через пункт пропуска «Каменный Лог».

Чтобы не платить таможенные пошлины, субъект хозяйствования не указал в документах дорогостоящие электрические велосипеды.

При проведении таможенного контроля установлено, что в полуприцепе находятся более 80 электрических велосипедов, 3 мотоцикла, а также порядка 100 единиц комлектующих к ним.

Сведения о данном товаре отсутствовали в документах, представленных водителем российской фирмы-перевозчика.

Согласно оценке стоимость товара составляет почти 113 тыс. белорусских рублей, сообщает ГТК.

Таким образом субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше 44 тыс. белорусских рублей.

По выявленному нарушению Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости незаконно перемещаемого товара.