Осталось лишь винить инопланетян. В чём причина последних неудач в космосе?

Владимир Губарев, писатель, публицист

Кому это нужно?

Сначала была найдена «дырка» в корабле «Союз»: мол, некто просверлил её намеренно, чтобы погубить космонавтов и укоротить жизнь МКС. «Дырку» космонавты заметили быст­ро и, как обычно, используя подручные средства, предот­вратили беду.

Однако вопрос, кто тот злодей, что проник в бытовой отсек «Союза», чтобы навредить мировой космонавтике, так и повис в воздухе.

Версия об обычном заводском браке, допущенном на знаменитой фирме, где изготовляются корабли «Союз», была отметена моментально: мол, «у нас этого не может быть, потому что не может быть!».

Новый руководитель «Роскосмоса» тут же заявил, что «дырку» сделали американцы: мол, их не устраивает, что он - упорный и несгибаемый - теперь по-новому будет выстраивать с заокеанскими партнёрами отношения. Впрочем, вскоре, приехав на Байконур с главой НАСА Джимом Брайденстайном, он уже утверждал иное: «У нас отношения великолепные!» Ну а «дырку» в корабле, очевидно, просверлили ино­планетяне, которые опасаются, что Америка и Россия, объединившись, потеснят их в космическом пространстве.

На МКС отправлялся новый экипаж - россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг. Командиру «Союза» предстояло выйти в открытый космос, чтобы уже с внешней стороны выяснить, как именно появилась эта «дырка». Понятно, что инопланетяне допустить этого не могли, а потому сделали так, что одна из «боковушек» не отделилась. Но гуманисты есть везде (и в иных мирах тоже!), а потому они сделали так, что космонавт и астронавт не только выжили, но и сохранили своё здоровье.

«Ах, как всё замечательно!» - ликуют с экранов комментаторы, чиновники и всевозможные ведущие. Дмитрий Рогозин тут же проинформировал по Интернету, что создал комиссию, которая разберётся в причинах аварии. И посыпались на наши бедные головы разно­образные версии и домыслы. День ото дня их становится всё больше, как и специалистов по ракетной технике и внеземным цивилизациям.



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Почему сбоит система?

Но оставим в покое ино­планетян и вернёмся на нашу «грешную» Землю. В кавычки слово «грешную» я взял неслучайно. Причины «дырки» и аварии ракеты лично мне кажутся очевидными, и называть их стыдно: брак! Самый обычный и, к сожалению, уже традиционный для нынешней ситуации в России заводской брак. Аналогичный тому, что мы видим на полках магазинов с фальшивой колбасой и отравленным молоком, всевозможным финансовым пирамидам, обманутым дольщикам и т. д.

Космическая система, созданная в нашей стране 4 октября 1957 г., всё чаще даёт сбои. Причём не при создании новой техники (что было бы понятно и объяснимо), а там, где всё хорошо изучено и хорошо известно. Не сомневаюсь, что есть те, кто знал о существовании дефекта в орбитальном отсеке корабля. Но они умолчали о нём. Вероятнее всего, чтобы избежать наказания. Представляете: случайно повреждён корпус. Что делать? Сообщить начальству? Это и увольнение, да и в тюрьму можно сесть, потому что начальники начнут спасать себя… Почему могут под суд отдать?

Слишком велик экономический ущерб - ведь надо всё делать заново, а это задержка полёта экс­педиции, изменение всего графика полётов. Нет, лучше уже замазать «дырку» герметиком и промолчать. Авось обойдётся! И ведь «обошлось бы», если бы герметик не потёк в вакууме.

В прошлом подобное случиться не могло. Доказательств тому немало. Главный конст­руктор академик С. П. Королёв говорил, что каждый рабочий, каждый инженер не должен скрывать свой брак в работе. Если он о нём сообщит, его не только не накажут, но и премируют. И подобное случалось не раз. Однажды выпуск новой ракеты был задержан на несколько недель из-за того, что монтажник уронил отвёртку в топливный бак. Он доложил об этом начальнику цеха, ракета была разобрана, отвёртку достали, а монтажник был премирован за честность!

Что-то в последние годы я ни о чём подобном не слышал! В основном разговоры идут о том, кого надо зачислить в Наблюдательный совет «Роскосмоса», хорошо бы министра финансов. Такое впечатление, что последнему не хватает собст­венной зарплаты… Кстати, что именно «наблюдает» Наблюдательный совет?

Сбои продолжаются, виновные остаются в неизвестности, а потом прошлое забывается…



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Спасти любой ценой

В нынешней ситуации иного, к сожалению, быть не может. Потому что та космонавтика, которая была создана в СССР, по определению, не может быть рыночной. Эта система устроена иначе, чем на Западе. На мой взгляд, «реформировать», как у нас нынче принято говорить, её невозможно.

Однажды наш очень секретный академик Г. И. Северин поехал в Америку в те самые «лихие 90-е», когда у легендарной фирмы «Звезда», которой он руководил, не было денег и заказов от правительства. А под руководством академика создавались уникальные системы для спасения лётчиков и космонавтов, скафандры и «шлюзы» для выхода в открытый космос.

- Они позвали вас, потому что вы их превзошли? - спросил я у Гая Ильича.

- Перед нами была поставлена задача: спасти пилота в любой ситуации. Спасти без травм и вернуть в строй! До 97% лётчиков при катапультировании мы возвращаем в строй, а американцы и европейцы - только до 60%. То есть разрыв огромный. У них на скорости 600-700 км/ч есть травмы головы, рук, ног, а мы до скорости 1400 км/ч обходимся без травм. Для военной авиации мы занимаемся созданием защитного снаряжения и кислородного обеспечения, а также системой аварийного покидания самолёта. Попутно мы создавали системы дозаправки в воздухе, занимались защитой баков от взрывов. Плюс к этому обеспечение космических полётов. У них в катастрофе с «Челленджером» погибли люди, а мы закончили испытания аварийной системы спасения для «Энергии-Бурана». Я им и заявил, что если бы наша система стояла на шаттле, то все были бы спасены. Нас по­просили сделать несколько катапультирований на одной из военно-воздушных баз США. На базе в Нью-Мексико мы «отстреляли» манекен. И опять ни единого замечания! Так у нас установились деловые отношения с американцами. Что греха таить, минувшие годы мы выжили благодаря тем деньгам, которые шли из Америки, - мы адаптировали кресла под их требования. У нас были хорошие заделы. За два года мы сделали новые кресла для ВВС.

- Наших или американских?

- Наших. А потом адаптировали и для американского персонала.

- Вы обслуживаете два министерства обороны, наше и США?

- Все рады, потому что платят американцы, а мы делаем кресла и для России, и для Америки.



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- А вас не обвиняли в том, что вы «продаёте Родину»?

- Я этого сделать просто не могу, так как пострадаю в первую очередь сам же! 4000 наших кресел находятся в эксплуатации в Сирии, Ираке, Индии, да и американцы много кресел купили, когда рушили наши самолёты. После демонстрационных испытаний любой американский инженер может сделать аналогичное кресло под свою электронику и пиротехнику. Однажды я приехал в Пентагон и рассказал, почему мы получаем высокие характеристики у наших аварийных систем. Мы изучаем прочность человека, его моральные, физические данные. Мы проводим комплексные испытания и за всё несём ответственность, а они заказывают у разных фирм отдельные компоненты. Вскоре из Пентагона мне сообщили, что они ошеломлены нашими характеристиками.

Я привёл фрагмент нашей беседы с великим конструктором, чтобы стало понятно, почему системы безопасности в авиации и космонавтике начали терять свою надёжность, - вокруг основных космических предприятий образовалось множество фирм и фирмочек, разных «обществ с ограниченной ответ­ственностью», которые участ­вуют в тендерах, выигрывают их, депенгуя и подкупая чиновников. Конец ясен: космонавтика получает некачест­венные комплектующие. А потому и не отделяются «боковушки» и, «прицепившись» к телу ракеты, швыряют её на Землю.

Системе аварийного спасения (САС) удалось сохранить жизнь 5 космонавтам и 1 астронавту. Его имя добавлено к десяткам имён лётчиков, которые не погибли и продолжают летать в США благодаря тому, что системы катапультирования и кресла были сделаны на «Звезде» - предприятии, что находится в Большой Москве.

«Самая надёжная ракета»

Ракета, которая выводит на орбиту корабли, летает уже более полувека. Хлопот в прошлом она доставляла немало, аварийных пусков случалось множество, что вполне естественно, так как создавалась принципиально новая техника. Однако когда легендарная «Семёрка» С. П. Королёва начала производиться серийно, ситуация изменилась коренным образом. Несколько погрешно­стей было исправлено в течение первых десятков стартов, а потом всё пошло гладко, уверенно и стандартно. Носитель получил высшую оценку ракетных специалистов во всём мире: «Самая надёжная ракета!»

И вот авария при старте… Всевозможные оправдания типа «подобное случалось», «для космической техники это допустимо», «это вредительство» и пр. в данном случае неприемлемы. Речь идёт уже не о конкретной программе полёта, а о пересмотре всей работы Международной космической станции, о судьбе экипажа, пережившего аварию, о продолжении работы тех ребят, что находятся на орбите, о следующем старте экипажа в декаб­ре. Как и что надо менять? Что делать с «дыркой» в корабле? Нет ли дефектов в другом носителе, что изготовлялся параллельно с аварийным? Вопросов много, и ответов на них пока нет.

Но главное: нынешняя авария очень сильно отразится, как мне кажется, на престиже России. Во-первых, причастны к ней космонавт и астронавт - то есть две страны. Наверное, в США вновь поднимется волна критики - слишком много людей там против сотрудничества с нами в космосе. И вот теперь у них появился ещё один козырь. В Америке будут форсироваться работы по созданию своего корабля. Судя по отрывочным данным, работа над ним идёт интенсивно. Корабль уникальный, он позволит учёным не только эффективно осваивать околоземное пространство, но и летать в ближнем и дальнем космосе.

Где наше место?

Второй вывод из случившегося касается будущего нашей космонавтики. Уйдут американцы, китайцы, европейцы и индусы потеснят нас в коммерческих пусках - они стремительно приспособились к рыночной ситуации. И что мы сможем предложить цивилизации? Конечно, все будут помнить о нашем славном прошлом, восхищаться им. Но какое место отведено нам в будущем?

К сожалению, картина рисуется печальная. Нет научных программ, нет оригинальных проектов, нет прорывных идей. Нет, наконец, тех лидеров, за которыми хотелось бы пойти молодым!

Меняются руководители «Роскосмоса», основных фирм, где создаются спутники, космические и ракетные системы, но слова звучат те же самые: «новый корабль «Федерация», полёты на Луну и на Марс, тяжёлая ракета».

А зачем всё это? Судя по всему, речь идёт только о престиже страны: мол, Россия должна вновь стать лидером в космосе.

Однако пришли иные времена. Таким образом престиж уже не вернёшь, космонавтика стала обыденностью. «Тяжёлая ракета»? Но ведь ровно 30 лет назад состоялся триумфальный полёт системы «Энергия-Буран». С её помощью можно было выводить на орбиту до 100 т любого груза! Но как раз «груза» и не нашлось - и великое достижение отечест­венной науки и техники завершило свой путь в парке Горького сначала в качестве ресторана, а потом общественного туалета.



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А какой «груз» предлагается для новой тяжёлой ракеты? Прежде чем создавать новые ракеты, надо чётко определить, что мы намерены делать в космосе: изучать Вселенную, летать за пределы Солнечной системы, осваивать Луну и Марс? Конечно, такие проекты загадочны, но, извините, не очень нужны. Иное дело - создание аппаратуры, способной работать в космосе не месяцы, а многие годы. Это уникальные радиотелескопы, астрономические приборы, системы телекоммуникаций, комплексы для исследования природных ресурсов и т. д., то есть всё то, что называется прикладной космонавтикой и чем, к сожалению, мы похвалиться не можем, потому что другие страны давно уже опередили нас. Пока мы занимаемся маниловщиной, они заставляют космонавтику служить Земле. Не лозунгами, а делом.

Так что по-прежнему весьма актуальны традиционные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» Может, и вправду виновны инопланетяне и надо с ними считаться?!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции