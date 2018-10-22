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В Беларуси замедлился рост озимых культур из-за сухой погоды

23.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Беларуси замедлился рост озимых культур из-за сухой погодыВ Беларуси замедлился рост озимых культур в связи с преобладанием сухой погоды. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Во второй декаде октября в связи с преобладанием сухой погоды запасы почвенной влаги понижены на большей территории Брестской и Гомельской областей, в некоторых районах Гродненской области и на юго-западе Витебской.

«Недостаток влаги осложняет агрометеорологические условия для укоренения и развития озимых культур», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время дожди улучшат влагообеспеченность озимых культур. Однако в связи с понижением температурного режима их вегетация будет неактивной. Ухудшатся условия для завершения уборочных работ.

www.belta.by

 
 
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В Беларуси замедлился рост озимых культур в связи с преобладанием сухой погоды. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по
 
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