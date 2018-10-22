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"Ну пожалейте дитя!" Зачем знаменитости отдают своих детей на подиум

23.10.2018 16:21 — Разное | Tut.by  
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Фигурист Евгений Плющенко и его супруга, ведущая и продюсер Яна Рудковская, с малых лет выпускают своего сына на модный показ.

В этом году пятилетний Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, открывал и закрывал представление на подиуме Barvikha Luxury Village Fashion Show.

Участие ребенка в рекламном шоу было воспринято пользователями соцсетей неоднозначно и заставило задуматься, как знаменитости вводят своих детей в мир рекламы.

Сама Рудковская осталась очень довольна показом и благодарила директора ЦУМа Аллу Вербер за то, что та снимала дефиле на свой смартфон.

Некоторые комментаторы считают, что семейная пара заходит слишком далеко.

«Почему-то даже Киркоров и Пугачева так детей не выставляют! И не покупают им титулы «красивых детей мира», — пишет комментатор _.c.e.l.i.n.e.

«Ну пожалейте дитя! Не нагружайте чрезмерно! Или вам денег мало и он должен с пелёнок зарабатывать? Не воруйте у ребёнка детство, а то он похож на взрослого лилипута, не зря ж вы его зовёте Гном Гномыч», — вторит ей tatianafabisiak.

«Хороший ребёнок, что опять всем все не нравится!» — бросает критикам tanuhalinda.

Рудковской не привыкать к скандалам вокруг её сына: в апрельском интервью «Дождю» она сказала, что её родители в детстве пускали в ход ремень в воспитательных целях, и она сама ценит некоторую жёсткость в воспитании сына ради того, чтобы он «вырос мужчиной».

Прямая дорога в модели

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Среди детей западных звёзд дорога на подиум — одна из самых проторенных.

У Синди Кроуфорд и её мужа-бизнесмена Рэнди Гербера двое детей — 18-летний Пресли и 16-летняя Кайя. Дочь не стала дожидаться совершеннолетия, чтобы пойти по стопам матери.

Её брат теперь тоже преуспевающий манекенщик.

Модельный дебют Кайи состоялся в десятилетнем возрасте, и с тех пор она получает предложения от самых разных модных домов — например, Calvin Klein, Marc Jacobs, или Fendi.

По словам Кроуфорд, она не вмешивается в модельные карьеры детей, а лишь изредка напоминает им о пунктуальности и внимательности на съёмках.

Дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп начала самостоятельную модельную карьеру в 16 лет, став послом бренда Chanel.

До того, впрочем, она успела сыграть в фильме Кевина Смита «Бивень», а теперь, когда она совершеннолетняя, на неё сыплются модельные и актёрские предложения.

Не обошла стороной известность родителей и детей Дэвида и Виктории Бекхэмов — Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и Харпер Севен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb

 
 
Ссылка на источник 42
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Почему знаменитости отдают своих детей в модельный бизнес с малых лет?
 
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