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"Ну пожалейте дитя!" Зачем знаменитости отдают своих детей на подиум
Фигурист Евгений Плющенко и его супруга, ведущая и продюсер Яна Рудковская, с малых лет выпускают своего сына на модный показ.
В этом году пятилетний Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, открывал и закрывал представление на подиуме Barvikha Luxury Village Fashion Show.
Участие ребенка в рекламном шоу было воспринято пользователями соцсетей неоднозначно и заставило задуматься, как знаменитости вводят своих детей в мир рекламы.
Сама Рудковская осталась очень довольна показом и благодарила директора ЦУМа Аллу Вербер за то, что та снимала дефиле на свой смартфон.
Некоторые комментаторы считают, что семейная пара заходит слишком далеко.
«Почему-то даже Киркоров и Пугачева так детей не выставляют! И не покупают им титулы «красивых детей мира», — пишет комментатор _.c.e.l.i.n.e.
«Ну пожалейте дитя! Не нагружайте чрезмерно! Или вам денег мало и он должен с пелёнок зарабатывать? Не воруйте у ребёнка детство, а то он похож на взрослого лилипута, не зря ж вы его зовёте Гном Гномыч», — вторит ей tatianafabisiak.
«Хороший ребёнок, что опять всем все не нравится!» — бросает критикам tanuhalinda.
Рудковской не привыкать к скандалам вокруг её сына: в апрельском интервью «Дождю» она
Прямая дорога в модели
Среди детей западных звёзд дорога на подиум — одна из самых проторенных.
У Синди Кроуфорд и её мужа-бизнесмена Рэнди Гербера двое детей — 18-летний Пресли и 16-летняя Кайя. Дочь не стала дожидаться совершеннолетия, чтобы пойти по стопам матери.
Её брат теперь тоже преуспевающий манекенщик.
Модельный дебют Кайи состоялся в десятилетнем возрасте, и с тех пор она получает предложения от самых разных модных домов — например, Calvin Klein, Marc Jacobs, или Fendi.
По словам Кроуфорд, она не вмешивается в модельные карьеры детей, а лишь изредка напоминает им о пунктуальности и внимательности на съёмках.
Дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп начала самостоятельную модельную карьеру в 16 лет, став послом бренда Chanel.
До того, впрочем, она успела сыграть в фильме Кевина Смита «Бивень», а теперь, когда она совершеннолетняя, на неё сыплются модельные и актёрские предложения.
Не обошла стороной известность родителей и детей Дэвида и Виктории Бекхэмов — Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и Харпер Севен.
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