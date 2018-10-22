"Ну пожалейте дитя!" Зачем знаменитости отдают своих детей на подиум

«Почему-то даже Киркоров и Пугачева так детей не выставляют! И не покупают им титулы «красивых детей мира», — пишет комментатор _.c.e.l.i.n.e.

«Ну пожалейте дитя! Не нагружайте чрезмерно! Или вам денег мало и он должен с пелёнок зарабатывать? Не воруйте у ребёнка детство, а то он похож на взрослого лилипута, не зря ж вы его зовёте Гном Гномыч», — вторит ей tatianafabisiak.

«Хороший ребёнок, что опять всем все не нравится!» — бросает критикам tanuhalinda.

Рудковской не привыкать к скандалам вокруг её сына: в апрельском интервью «Дождю» она сказала , что её родители в детстве пускали в ход ремень в воспитательных целях, и она сама ценит некоторую жёсткость в воспитании сына ради того, чтобы он «вырос мужчиной».

Прямая дорога в модели

Среди детей западных звёзд дорога на подиум — одна из самых проторенных.

У Синди Кроуфорд и её мужа-бизнесмена Рэнди Гербера двое детей — 18-летний Пресли и 16-летняя Кайя. Дочь не стала дожидаться совершеннолетия, чтобы пойти по стопам матери.

Её брат теперь тоже преуспевающий манекенщик.

Модельный дебют Кайи состоялся в десятилетнем возрасте, и с тех пор она получает предложения от самых разных модных домов — например, Calvin Klein, Marc Jacobs, или Fendi.

По словам Кроуфорд, она не вмешивается в модельные карьеры детей, а лишь изредка напоминает им о пунктуальности и внимательности на съёмках.

Дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп начала самостоятельную модельную карьеру в 16 лет, став послом бренда Chanel.

До того, впрочем, она успела сыграть в фильме Кевина Смита «Бивень», а теперь, когда она совершеннолетняя, на неё сыплются модельные и актёрские предложения.

Не обошла стороной известность родителей и детей Дэвида и Виктории Бекхэмов — Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и Харпер Севен.