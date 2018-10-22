﻿ Около 70% водителей в Минске не платят за парковку, но штрафовать их нельзя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 70% водителей в Минске не платят за парковку, но штрафовать их нельзя

23.10.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Только тридцать процентов автомобилистов оплачивают парковку в Минске», — рассказал на пресс-конференции Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Штраф же за неуплату в нашем законодательстве не предусмотрен.


Первые платные парковки в Минске начали появляться в 2000 году. Сегодня в столице действуют 49 зон платных парковок. За контролем оплаты следят шестнадцать инспекторов. В месяц они выявляют около 20 тысяч машин-нарушителей.

— Если несколько лет назад за парковку на платной стоянке платили 83 процента автомобилистов, которых подвергли контролю, то сейчас — всего 30 процентов, — отметил главный инженер. — Всех их мы вносим в базу. Есть у нас и свои рекордсмены — за двумя авто числятся 67 и 82 неоплаты парковки.

За 9 месяцев 2018 года в бюджет города за оплату парковки поступило 2 млн рублей.

На предприятии не знают, как простимулировать водителей, чтобы те оплачивали парковку: законодательно этот вопрос пока не решен, хотя и обсуждается уже около четырех лет.

— Говорят, что административной ответственности для наших людей и так достаточно, поэтому новых штрафов за парковку не предусмотрено. Хотя можно было бы сделать по такому принципу, как это работает в BelToll: не заплатил какую-то сумму, плати ее в повышенном размере.


— Когда система платных парковок только появлялась, мы закупили 300 блокираторов на колеса и начали их устанавливать на машины неплательщиков. Но через некоторое время прокуратура вынесла нам предписание, что данное действие нарушает определенные законы.

Пробовали подавать на неплательщиков в суд, но и это не дало эффекта.

— Суд Фрунзенского района обязал двух неплательщиков заплатить лишь по рублю, и все на этом. К тому же нельзя подать в суд сразу за несколько десятков нарушений, которые числятся за одним авто — разбираться надо по каждому случаю в отдельности.

По белорусскому законодательству, пока оштрафовать за неоплату парковки нельзя: нет таких норм, хотя в других странах штрафные санкции в отношении водителей приняты и работают.

Страна Штраф в евро Примечание
Германия 10−65 евро, 100−200 евро за стоянку на месте для инвалида Авто эвакуируют и начисляют водителю штрафные баллы
Италия 38 евро  
Великобритания 55−130 евро При неуплате штрафа сумма увеличивается на 50%, долг передается судебным приставам
Греция 80 евро При неуплате штрафа — лишение прав на 10 дней
Латвия (Рига) 30−40 евро  
Чехия (Прага) 40−80 евро  
Россия (Москва) 32 евро  
Польша 70 евро Применяют блокираторы и эвакуацию
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если несколько лет назад за парковку на платной стоянке платили 83 процента автомобилистов, которых подвергли контролю, то сейчас - всего 30 процентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно выбрали победителей конкурса лучших видеороликов Года малой родины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика