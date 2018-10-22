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Около 70% водителей в Минске не платят за парковку, но штрафовать их нельзя
«Только тридцать процентов автомобилистов оплачивают парковку в Минске», — рассказал на пресс-конференции Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Штраф же за неуплату в нашем законодательстве не предусмотрен.
Первые платные парковки в Минске начали появляться в 2000 году. Сегодня в столице действуют 49 зон платных парковок. За контролем оплаты следят шестнадцать инспекторов. В месяц они выявляют около 20 тысяч машин-нарушителей.
— Если несколько лет назад за парковку на платной стоянке платили 83 процента автомобилистов, которых подвергли контролю, то сейчас — всего 30 процентов, — отметил главный инженер. — Всех их мы вносим в базу. Есть у нас и свои рекордсмены — за двумя авто числятся 67 и 82 неоплаты парковки.
На предприятии не знают, как простимулировать водителей, чтобы те оплачивали парковку: законодательно этот вопрос пока не решен, хотя и обсуждается уже около четырех лет.
— Говорят, что административной ответственности для наших людей и так достаточно, поэтому новых штрафов за парковку не предусмотрено. Хотя можно было бы сделать по такому принципу, как это работает в BelToll: не заплатил какую-то сумму, плати ее в повышенном размере.
— Когда система платных парковок только появлялась, мы закупили 300 блокираторов на колеса и начали их устанавливать на машины неплательщиков. Но через некоторое время прокуратура вынесла нам предписание, что данное действие нарушает определенные законы.
Пробовали подавать на неплательщиков в суд, но и это не дало эффекта.
— Суд Фрунзенского района обязал двух неплательщиков заплатить лишь по рублю, и все на этом. К тому же нельзя подать в суд сразу за несколько десятков нарушений, которые числятся за одним авто — разбираться надо по каждому случаю в отдельности.
По белорусскому законодательству, пока оштрафовать за неоплату парковки нельзя: нет таких норм, хотя в других странах штрафные санкции в отношении водителей приняты и работают.
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Если несколько лет назад за парковку на платной стоянке платили 83 процента автомобилистов, которых подвергли контролю, то сейчас - всего 30 процентов.
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