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ГАИ 26 октября проведет Единый день безопасности дорожного движения

23.10.2018 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ 26 октября проведет Единый день безопасности дорожного движения
Фото из открытых источников

26 октября 2018 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Постой, пешеход! Тормозите, колеса!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

В этот день сотрудники Госавтоинспекции выступят в организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях с целью информирования, разъяснения и напоминания Правил дорожного движения.

Основное внимание инспекторы уделят вопросам соблюдения Правил дорожного движения в сложных погодных условиях.

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Особое внимание инспекторы уделят разъяснению самым юным участникам дорожного движения правил безопасного поведения на дорогах, так как совсем скоро начнутся школьные каникулы и у детей появится много свободного времени, которое они будут проводить на улице, пояснила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК. Очень важно, чтобы ребята не только знали эти правила, но понимали, а так же могли их применить в реальных жизненных ситуациях.

В период каникул возможны длительные поездки за город. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно, т.е. диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

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Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

За неиспользование детских удерживающих устройств в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года  - предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

 

 
Теги: Минск
 
 
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26 октября 2018 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Постой, пешеход! Тормозите, колеса!», направленный на...
 
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