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Водитель попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск заключен под стражу

23.10.2018 16:35 — Разное | БелТА  
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Водитель попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск заключен под стражу
Фото УСК по Минской области

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель маршрутки, которая вечером 18 октября врезалась в разделительное бетонное ограждение на трассе М6 в Воложинском районе. Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире "Альфа Радио", передает БЕЛТА.

По словам Юлии Гончаровой, водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). "Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Это ходатайство удовлетворено", - проинформировала она.

Официальный представитель СК добавила, что водитель маршрутки утром 18 октября ехал из Гродно в Минск, владел дорожной ситуацией, знал, что на участке дороги, где впоследствии произошла авария, находится ограждение. По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости.

Как сообщалось, в маршрутке было 15 пассажиров. Двое погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина - в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и 5-летняя девочки, с травмами различного характера были госпитализированы.

ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч. Следственно-оперативная группа осмотрело место аварии, были зафиксированы следы. Назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения степени тяжести травм. Производство исследований поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель маршрутки, которая вечером 18 октября врезалась в разделительное бетонное ограждение на трассе М6 в...
 
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