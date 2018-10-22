Почти 200 нарушителей границы было задержано в рамках украинско-белорусской Специальной совместной пограничной операции "Рубеж-2018", также пресечено 26 случаев контрабанды, заявляет глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Как сообщается на официальном сайте украинского погранведомства, П.Цикикал провел во вторник в Беларуси встречу со своим белорусским коллегой Анатолием Лаппо и поблагодарил его за подготовку и участие в проведении операции. "По ее итогам мы задержали почти 200 нарушителей государственной границы и пограничного режима. Кроме того, в 26 случаях прекращена контрабандная деятельность на сумму более 1,5 млн грн", - отметил он.

Также руководители делегаций обсудили вопрос привлечения международной технической помощи, направленной на обустройство украинско-белорусской границы.