Средняя зарплата в сентябре упала до Br963,6, премьер провел срочное заседание правительства

В Беларуси средняя зарплата в сентябре 2018 года составила Br963,6, сказано в сообщении Белстата.

По сравнению с августом текущего года средняя зарплата снизилась на Br24, или на 2,4%. По сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата номинально уменьшилась на 3,2%. В течение предыдущих 8 месяцев уровень средней зарплаты демонстрировал последовательный рост.

В день объявления статданных по уровню зарплаты премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране, сообщила пресс-служба Совмина.

В сообщении пресс-службы сказано, что уровень средней зарплаты в сентябре оказался "гораздо ниже оценки правительства".

По словам премьер-министра, снижение средней зарплаты в Беларуси произошло из-за снижения выручки ряда белорусских предприятий в связи с колебаниями российского рубля. При этом рост зарплат в бюджетном секторе не смог компенсировать снижение уровня оплаты труда в реальном секторе.

"Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда", - сказал С.Румас.

Между тем, он обратил внимание, что "средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа".

Кроме того, премьер отметил, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг Br746. По его словам, "это несколько ниже прогноза правительства и, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики".

"Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной", - резюмировал премьер-министр.

Глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании президиума Совета министров, сказано в сообщении.

Как сообщалось, 16 октября после доклада президенту страны С.Румас анонсировал, что по данным за сентябрь 2018 года средняя зарплата в стране составит не менее Br1 тыс. и в дальнейшем снижаться не будет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в течение ряда лет неоднократно поручал правительству обеспечить и поддерживать среднюю зарплату в стране на уровне $500 в эквиваленте. В последнее время поручение президента озвучивается в белорусских рублях с учетом проводимой дедолларизации национальной экономики.

По данным Белстата, в августе номинальная начисленная средняя заработная плата работников составляла Br987,5 против Br973,8 в июле 2018 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 11%.

Как сообщалось, с 1 сентября 2018 года в Беларуси повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. С 1 октября на 4,4% до Br35,5 увеличена тарифная ставка первого разряда, что также отразится на средней зарплате в бюджетной сфере.