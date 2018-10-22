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"Славкалий" Гуцериева начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа

23.10.2018 15:57 — Разное | Интерфакс  
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Компания "Славкалий", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, приступила к строительству газопровода до Нежинского ГОКа, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ИООО "Славкалий".

"Славкалий" Гуцериева начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа

"Сегодня в активной фазе подготовка территории к прокладке труб. Начало трасса голубого топлива возьмет в деревне Дубеи Солигорского района и протянется на более чем 43 км до строящегося Нежинского ГОКа", - говорится в сообщении.

В настоящее время активно выполняется подготовка территории для строительства объекта. Устанавливаются защитные пластиковые и металлические футляры в местах переходов будущего газопровода под автодорогами, реками и мелиоративными каналами.

Проектом предусмотрено около 60 футляров. Сегодня специалисты заняты самым длинным из них – переходом через реку Случ, протяженность которого составляет более 530 метров.

"Славкалий" Гуцериева начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа

В сентябре 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".

 
 
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Компания "Славкалий", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, приступила к строительству газопровода до Нежинского ГОКа, сообщили агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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