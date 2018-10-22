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Национальный аэропорт Минск планирует строить новый терминал – глава Минтранса

23.10.2018 15:30 — Разное | Интерфакс  
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Минтранс Беларуси планирует строить новый терминал в Национальном аэропорту Минск, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

"Объективно говоря, у нас назрела необходимость срочно начинать работы по строительству еще одного терминала в Национальном аэропорту", - сказал А.Сивак.

Главу Минтранса цитирует агентство БелТА.

По его словам, необходимость строительства нового терминала связана с ростом пассажиропотока. "У нас есть проблема: по двум месяцам в этом и прошлом году перебрали мощность существующего терминала. Он рассчитан на перемещение 5,8 млн пассажиров. В июне и июле эта мощность была перекрыта", - пояснил министр.

По его словам, строительство второго терминала "даст нам возможность поднять обслуживание воздушного пространства на новый уровень". "Сейчас над Беларусью открыты 23 воздушных коридора. Сегодня меняются технологии, когда по запросу заказчика возможно пускать воздушное судно в любой точке при согласовании с соседями и выпускать из нашего воздушного пространства также в любой точке. Нам важно было это решить. Кроме того, действующий терминал получит дополнительные свободные площади, которые будут использоваться для обслуживания пассажиров", - отметил А.Сивак.

По словам, директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского, "предварительно, мы планируем приступить к его строительству после проведения Европейских игр (июнь 2019 года – ИФ) и завершить к чемпионату мира по хоккею (2021 год – ИФ)". Он отметил, что окончательное решение о сроках начала строительных работ нового терминала в Национальном аэропорту пока не принято.

Как сообщалось, Национальный аэропорт Минск в январе-августе 2018 года обслужил свыше 3 млн человек, что на 8,8% превысило показатель января-августа прошлого года. Количество самолетовылетов выросло на 6,6% до 17,4 тыс.

РУП "Национальный аэропорт Минск" предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Взлетно-посадочная полоса (длина - 3,641 км, ширина - 60 м) позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов.

Как сообщалось, весной 2019 года Национальный аэропорт планирует ввести в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу.

В 2017 году аэропорт обслужил свыше 4,1 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2016 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Минтранс Беларуси планирует строить новый терминал в Национальном аэропорту Минск, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак....
 
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