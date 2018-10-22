В МГУ разрешили выращивать наркотики

В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова разрешили выращивать наркосодержание растения и использовать в научных и учебных целях наркотические и психотропные вещества.

Документ с таким разрешением подписал премьер-министр Дмитрий Медведев − то есть разрешение дали на самом высоком уровне. Официально в постановлении написано так: «Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня… осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и государственными унитарными предприятиями».

Только чтобы использовать вещества в академических целях, сначала нужно будет получить лицензию.

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