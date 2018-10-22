|
В МГУ разрешили выращивать наркотики
>
В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова разрешили выращивать наркосодержание растения и использовать в научных и учебных целях наркотические и психотропные вещества.
Документ с таким разрешением подписал премьер-министр Дмитрий Медведев − то есть разрешение дали на самом высоком уровне. Официально в
Только чтобы использовать вещества в академических целях, сначала нужно будет получить лицензию.
Читайте по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)