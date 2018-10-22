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Медведев рассказал о новых антиукраинских санкциях

23.10.2018 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Медведев рассказал о новых антиукраинских санкциях

фото: vedomosti.ru

По словам российского премьера, санкции коснутся сотен граждан и компаний Украины.

Соответствующие постановления правительства будут приняты в ближайшее время, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова премьера.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала», – пояснил Медведев.

Также Россия намерена ввести ограничения на поставки определенных категорий украинских товаров.

Ранее Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. 

 
 
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По словам российского премьера, санкции коснутся сотен граждан и компаний Украины.
 
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