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Xiaomi представила новый игровой смартфон с 10 ГБ оперативной памяти и RGB-подсветкой

23.10.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi представила новый игровой смартфон — Black Shark Helo. Об этом сообщает ресурс gagadget.com.


У гаджета 6,01-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей и разрешением 2160 на 1080 пикселей. Матрица разработана Samsung и поддерживает HDR. На тыльной стороне корпуса смартфона есть светящийся логотип, сдвоенная основная камера и сканер отпечатков пальцев. По бокам аппарата также расположены две светящиеся полосы с настраиваемой RGB-подсветкой.


Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 845 с обновленной системой жидкостного охлаждения с двумя тепловыми трубками. Оперативной памяти может быть 6, 8 или 10 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Карты памяти microSD не поддерживаются.

На корпусе аппарата расположен переключатель игрового режима. Искусственный интеллект помогает при распознавании динамичных сцен в играх и автоматической записи коротких геймплейных роликов. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки — 4000 мАч. Разрешение пары основных фотомодулей — 16 и 20 Мп (f/1.75), фронтального датчика — 20 Мп.


В комплекте со смартфоном будет поставляться геймпад (подключается через Bluetooth), а в топовой версии к нему добавится второй контроллер с кнопками и круглым трекпадом. За дополнительные деньги предложат приобрести аксессуар с выделенными вентиляторами активного охлаждения.


В Китае за версию с 6/128 ГБ памяти просят 460 долларов, 8/128 ГБ — 505 долларов, 10/256 ГБ — 605 долларов. В международную продажу смартфон, скорее всего, выйдет под названием Black Shark 2.

 
 
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В международную продажу смартфон, скорее всего, выйдет под названием Black Shark 2.
 
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