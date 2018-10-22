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В минских гипермаркетах "Евроопт" вводят плату за полиэтиленовые пакеты
В минских гипермаркетах «Евроопт» с 23 октября ввели плату за полиэтиленовые пакеты,
— Эта мера способствует уменьшению экологического вреда от пластикового загрязнения. Как показала практика, использование пакетов без какой-либо оплаты на порядок превышает реальные потребности по упаковке товаров. А угрозы, которые несет природе пластик и полиэтилен в виде отходов, общеизвестны. Для удобства покупателей компания в данный момент прорабатывает возможности обеспечения магазинов биоразлагаемыми пакетами, а также специальными фирменными многоразовыми тканевыми сумками. Использование тканевых пакетов и сумок на сегодняшний день считается самым экологичным решением — даже лучше бумажной упаковки, — уточняют в компании.
По словам представителей компании, введение платы за полиэтиленовые пакеты — это «эко-шаг, несколько копеек на благо природы».
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В минских гипермаркетах "Евроопт" с 23 октября ввели плату за полиэтиленовые пакеты, сообщают в компании. Ранее плата за упаковочные пакеты уже действовала в...
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