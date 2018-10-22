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Лидеры продаж. Составлен рейтинг бестселлеров мирового авторынка

23.10.2018 16:12 — Разное | UDF  
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Фото с официального сайта © Toyota.ru
На первой строчке всё без изменений — Toyota Corolla с 816 748 проданными экземплярами. А вот со второй начинаются сюрпризы.
Аналитическое агентство Focus2move обновило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. По данным экспертов, абсолютным бестселлером по итогам 2018 года стала японская легенда Toyota Corolla. Только с января по июль автомобили этой марки разошлись тиражом в 816 748 экземпляров, что на 3,4% меньше, чем год назад. Тем не менее Toyota Corolla удаётся удерживать лидерство в различных рейтингах популярности на протяжении нескольких лет подряд.

Ближайшим преследователем "японки" неожиданно оказался Ford F-Series. Несмотря на свою популярность главным образом на американском и канадском рынках, пикап показал результат 722 566 единиц (рост на 7,3% по сравнению с прошлым годом) — солидный результат.

Лидеры продаж. Составлен рейтинг бестселлеров мирового авторынка

Фото из © Википедии/Ford_F-Serie

Что касается третьего места, то здесь развернулась горячая борьба: главный европейский бестселлер Volkswagen Golf соперничает с популярным седаном Honda Civic и наиболее востребованным в мире кроссовером Toyota RAV4.

Лидеры продаж. Составлен рейтинг бестселлеров мирового авторынка

Фото с официального сайта © Volkswagen.ru

К слову, Golf порадовал результатом в 572 772 проданные машины (плюс 1,9% к прошлогодней статистике). Неплохие продажи у RAV4 — 561 601 единица (плюс 1,0% к прошлогоднему результату). А вот Honda Civic в 2018 году потеряла в продажах 3%, однако 563 333 проданных экземпляра позволяют ей оставаться в гонке лидеров.

А ранее Лайф рассказывал о самых популярных подержанных иномарках на российском рынке. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Ford Focus, увеличив свои продажи почти на три процента.

 
 
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Фото с официального сайта © Toyota.ru На первой строчке всё без изменений — Toyota Corolla с 816 748 проданными экземплярами. А вот со второй начинаются...
 
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