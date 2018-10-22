7 причин, почему Порошенко и Лукашенко недовольны друг другом



Фото: president.gov.ua

UDF.BY





Фото: president.gov.ua

«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной».

«История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав государств, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Александр Григорьевич заинтересован в канале больше, чем Петр Алексеевич. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине, и все им очень довольны».

Фото: president.gov.ua

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете».