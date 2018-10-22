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7 причин, почему Порошенко и Лукашенко недовольны друг другом

23.10.2018 16:04 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.ua
На первый Форум регионов Беларуси и Украины президенты двух стран приедут не в лучшем настроении. UDF.BY объясняет почему.

Форум стартует в Гомеле уже 25 октября. Но вряд ли от него стоит ожидать прорывов в отношениях двух стран.

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОВОЛЕН ПОРОШЕНКО

Лукашенко регулярно общается с его врагом, тогда как с Порошенко почти не разговаривает

После встречи двух президентов в июле прошлого года в Киеве могло показаться, что Лукашенко начнет активно наводить мосты с Порошенко. Но вот уже почти год, как они не виделись вживую. Их последняя встреча прошла в странном формате в ноябре 2017-го в ОАЭ.

7 причин, почему Порошенко и Лукашенко недовольны друг другом

Фото: president.gov.ua

С тех пор президенты лишь пару раз созванивались, не затрагивая важные проблемы. При этом с Путиным Лукашенко теперь видится едва ли не чаще, чем до событий 2014 года.

Лукашенко, по сути, обвинил Порошенко в том, что тот не сдержал свое слово

В ОАЭ президенты договорились не предавать огласке «дело о шпионаже» – задержание в Минске украинского журналиста Павла Шаройко. Но все же информация об этом вскоре просочилась в СМИ.

Лукашенко негодовал:

«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной».


Ситуация со «шпионами» до сих пор не разрешена. Павел Шаройко сидит в Минске, а белорус Юрий Политика – в Киеве. Казалось бы, чего проще: обменяйте одного на другого. Но пока президенты так и не договорились.

Украину продолжают использовать как пугало

Еще в 2015 году Лукашенко пугал граждан «боевиками», которые якобы пытались попасть из Украины в преддверии президентских выборов. С тех пор его риторика не сильно изменилась.

Недавно руководитель Беларуси заявил о том, что в страну хлынул поток контрабанды оружия из соседней страны. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал эту информацию опроверг.

Похищение Павла Гриба

19-летний украинец Павел Гриб в прошлом году приехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Но дальше произошло странное: он исчез. А спустя время украинец оказался в СИЗО Краснодара. Теперь ему «шьют» подготовку теракта.

В Беларуси не смогли нормально объяснить, как такое стало возможным.

Украинский телеканал в Беларуси так и не запустили

Украинцы долго верили обещанию белорусских властей, хотя отечественные политологи в осуществлении этого шага сильно сомневались. Полгода назад посол Украины Игорь Кизим рассказал журналистам:

«История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав государств, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Александр Григорьевич заинтересован в канале больше, чем Петр Алексеевич. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине, и все им очень довольны».


В феврале этого года состоялась встреча с новым министром информации Александром Карлюкевичем и его заместителем Павлом Легким. Украинцам сказали, что нужно еще подождать и подумать…

Проведение синода РПЦ в Минске

Совсем недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл грозил Киеву из-за решения о придании автокефалии православной церкви в Украине. Что, конечно, не могло оставить неприятный осадок у соседей. Вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, в Беларуси дали площадку для выступления оппонентам Киева.

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОВОЛЕН ЛУКАШЕНКО?

7 причин, почему Порошенко и Лукашенко недовольны друг другом

Фото: president.gov.ua

У руководителя Беларуси претензий к Петру Порошенко, наверняка, меньше. О неразрешенном шпионском скандале уже упоминалось. Особо стоит выделить то, что в Украине до сих пор не принимают миротворческие потуги Лукашенко.

В начале этого года руководитель страны вернулся к старой теме, отметив, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

Лукашенко заявил:

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете».


Беларусь могла бы направить своих миротворцев на Донбасс с согласия ООН и Украины, что придало бы официальному Минску международный авторитет. Но в Киеве против: там обращают внимание, что Беларусь является союзницей России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так что сбыться желанию Лукашенко, видимо, не суждено.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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