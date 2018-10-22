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7 причин, почему Порошенко и Лукашенко недовольны друг другом
Фото: president.gov.ua
Форум стартует в Гомеле уже 25 октября. Но вряд ли от него стоит ожидать прорывов в отношениях двух стран.
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОВОЛЕН ПОРОШЕНКО
Лукашенко регулярно общается с его врагом, тогда как с Порошенко почти не разговаривает
После встречи двух президентов в июле прошлого года в Киеве могло показаться, что Лукашенко начнет активно наводить мосты с Порошенко. Но вот уже почти год, как они не виделись вживую. Их последняя встреча прошла в странном формате в ноябре 2017-го в ОАЭ.
Фото: president.gov.ua
С тех пор президенты лишь пару раз созванивались, не затрагивая важные проблемы. При этом с Путиным Лукашенко теперь видится едва ли не чаще, чем до событий 2014 года.
Лукашенко, по сути, обвинил Порошенко в том, что тот не сдержал свое слово
В ОАЭ президенты договорились не предавать огласке «дело о шпионаже» – задержание в Минске украинского журналиста Павла Шаройко. Но все же информация об этом вскоре просочилась в СМИ.
Лукашенко негодовал:
«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной».
Ситуация со «шпионами» до сих пор не разрешена. Павел Шаройко сидит в Минске, а белорус Юрий Политика – в Киеве. Казалось бы, чего проще: обменяйте одного на другого. Но пока президенты так и не договорились.
Украину продолжают использовать как пугало
Еще в 2015 году Лукашенко пугал граждан «боевиками», которые якобы пытались попасть из Украины в преддверии президентских выборов. С тех пор его риторика не сильно изменилась.
Недавно руководитель Беларуси заявил о том, что в страну хлынул поток контрабанды оружия из соседней страны. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал эту информацию опроверг.
Похищение Павла Гриба
19-летний украинец Павел Гриб в прошлом году приехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Но дальше произошло странное: он исчез. А спустя время украинец оказался в СИЗО Краснодара. Теперь ему «шьют» подготовку теракта.
В Беларуси не смогли нормально объяснить, как такое стало возможным.
Украинский телеканал в Беларуси так и не запустили
Украинцы долго верили обещанию белорусских властей, хотя отечественные политологи в осуществлении этого шага сильно сомневались. Полгода назад посол Украины Игорь Кизим рассказал журналистам:
«История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав государств, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Александр Григорьевич заинтересован в канале больше, чем Петр Алексеевич. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине, и все им очень довольны».
В феврале этого года состоялась встреча с новым министром информации Александром Карлюкевичем и его заместителем Павлом Легким. Украинцам сказали, что нужно еще подождать и подумать…
Проведение синода РПЦ в Минске
Совсем недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл грозил Киеву из-за решения о придании автокефалии православной церкви в Украине. Что, конечно, не могло оставить неприятный осадок у соседей. Вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, в Беларуси дали площадку для выступления оппонентам Киева.
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОВОЛЕН ЛУКАШЕНКО?
Фото: president.gov.ua
У руководителя Беларуси претензий к Петру Порошенко, наверняка, меньше. О неразрешенном шпионском скандале уже упоминалось. Особо стоит выделить то, что в Украине до сих пор не принимают миротворческие потуги Лукашенко.
В начале этого года руководитель страны вернулся к старой теме, отметив, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.
Лукашенко заявил:
«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете».
Беларусь могла бы направить своих миротворцев на Донбасс с согласия ООН и Украины, что придало бы официальному Минску международный авторитет. Но в Киеве против: там обращают внимание, что Беларусь является союзницей России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Так что сбыться желанию Лукашенко, видимо, не суждено.
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На первый Форум регионов Беларуси и Украины президенты двух стран приедут не в лучшем настроении.
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