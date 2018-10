«Бэйбочки». Чем заняты на досуге жены депутатов, футболистов и бизнесменов

Супруги состоятельных мужчин тратят свои силы не только на шопинг и салоны красоты, ведь от такой монотонной и расслабленной жизни можно сойти с ума. У многих из них есть хобби. Иногда увлечения становятся полноценным бизнесом, но чаще приносят убытки и даже проблемы с законом. "АиФ" рассказывает о женщинах, которые смогли сделать любимое дело источником прибыли, и тех, у кого все пока не так удачно.

Мария Погребняк — жена футболиста Павла Погребняка

Хобби: клуб для женщин КГБ

Мария, как и подобает девушке, удачно вышедшей замуж, человек разносторонний. Она пробовала свои силы на телевидении. Самое громкое шоу — Meet The Russians — несмотря на то, что снималось и транслировалось в Лондоне, в нашей стране обсуждалось не меньше, чем на туманном Альбионе, ведь там девушка, как и другие участники, рассказывала о своей обычной... роскошной жизни. Уже в России Погребняк принимала участие в реалити «Сборная жен футболистов», но второй Юлии Барановской из нее так и не вышло. Как не вышло и второй Ольги Бузовой — попытки Марии запеть не произвели на аудиторию нужного эффекта. Хотя в клипе «Мажорки», где кроме Погребняк «запела» еще и жена адвоката Вадима Лялина Татьяна, были все слагаемые успеха: дорогие машины, бездарный, но легко запоминающийся текст, и даже Павел Погребняк в роли сотрудника ГИБДД. Но девушка явно не относится к тем, кто долго анализирует собственные промахи. В 2017 году она решила осчастливить прекрасную половину человечества, создав «Клуб гламурных бэйбочек», сокращенно КГБ. Когда блогер и телеведущая Настя Ивлеева попросила блондинку рассказать о том, чем же занимаются женщины, когда посещают этот загадочный клуб, она ответила: «Проблемы, политику обсуждаем, психологию, диетологию, как соблазнять мужа, чтобы было интересно». Однако если судить по Instagram жены футболиста, и этот проект приказал долго жить — она давно не выкладывает фото со встреч и уж тем более не пиарит его в шапке своего профиля.

Ольга Родионова — жена издателя и банкира Сергея Родионова

Хобби: съемки в стиле ню

Увлечение Ольги Родионовой уникальным не назовешь, сегодня среди жен состоятельных людей одни фотомодели. Однако Ольга не просто украшала обложки глянца — она была моделью в жанре ню. В 2008 году издательство Taschen выпустило альбом The Book of Olga с откровенными снимками Родионовой тиражом всего 1000 экземпляров. Купить его можно было только за границей за 350 евро. Неясно, пользовалось ли успехом сие творение, однако в России Ольге за него вручили премию за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная калоша». Модель молчать не стала и подала в суд на Ксению Собчак, которая нелестно высказалась о The Book of Olga во время церемонии награждения и, кстати, одержала победу. Вот только моральный ущерб женщины суд оценил не в 1 млн. рублей, как она требовала, а всего в 20 тысяч. Сегодня 44-летняя Ольга уже не участвует в эротических фотосессиях. Последние съемки для хорватского Playboy она сделала шесть лет назад.

Полина Киценко — жена бизнесмена Эдуарда Киценко

Хобби: спорт

Увлечение Полины здоровым питанием и спортом уже давно не просто ее хобби, а дело, которое приносит неплохие дивиденды. За растущее количество стройных женщин на нашей планете можно сказать спасибо ее SlimBitchClub, который несколько лет назад появился на Корсике во время путешествия Киценко с ее известными подругами Ксенией Собчак, Никой Белоцерковской, Матильдой Шнуровой и Оксаной Лаврентьевой. Скоро у этого белокурого адепта ЗОЖ появится еще одно детище — спортивный клуб, а пока работа над студией в самом разгаре (ведь открытие запланировано на позднюю осень), Полина находится в Австрии с группой таких же по-хорошему сумасшедших любителей здорового образа жизни, как она сама, в первом путешествии в формате SlimFitTour. Кстати, группу желающих составить ей компанию Киценко нашла буквально через два часа после публикации поста о предстоящем вояже в своем Instagram.

Алена Кравец — жена бизнесмена Руслана Кравеца

Хобби: работа со СМИ

Помните, как ловко героиня известного серила «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу писала свои провокационные колонки? Певица, модель, жительница Рублевки, а главное жена бизнесмена Руслана Кравеца Алена, видимо, решила повторить ее успех, правда, сменив тематику. Блондинка стала колумнистом на одном из отечественных сайтов, где ее называют не иначе как «главной по Рублевке». О чем же пишет девушка? Конечно, она освещает только самые «насущные» проблемы: как потратить за день 1 млн рублей, какие расходы ложатся на ее хрупкие плечи в Куршевеле, сколько стоят сутки в испанском отеле, где отдыхает модель и т.д. Правда, в последнее время Алена стала более социально ориентированной и высказалась в поддержку пенсионной реформы, а еще пожурила Кокорина с Мамаевым, назвав их «гопниками из подворотни». Страшно представить, за кого она возьмётся в следующий раз.

Оксана Яковлева — жена депутата города Щелково Алексея Яковлева

Хобби: пение

О том, что на нашей эстраде есть певица Оксана Яковлева, общественность до недавнего времени была не в курсе. Однако жена депутата города Щелково Алексея Яковлева, видимо, решила исправить эту несправедливость и отправилась снимать клип на свою новую песню (а может, и старую, об этом история умалчивает) не куда-нибудь, а на МКАД. Пока девушка и ее подтанцовка задорно трясли ягодицами в самом центре проезжей части, другим автомобилистам ничего не оставалось делать, кроме как объезжать новоявленную звезду. В итоге за горячие танцы Оксане, а скорее всего, ее супругу, пришлось заплатить штраф 20 тыс. рублей. Недешевое хобби выбрала для себя Яковлева. Примечательно, что видео, записанное на МКАД, певица сначала выложила у себя в социальных сетях, а потом благополучно удалила, ведь в суде она рассказывала, что на самом деле не снимала клип, а просто «устроила репетицию, чтобы согреться», поскольку у нее сломалась машина. Однако в YouTube вы без труда сможете найти этот ролик. Кстати, если хотите подарить себе немного хорошего настроения, посмотрите его без звука, энергичные танцы в шортах на фоне маршруток и автобусов точно заставят вас улыбнутся.