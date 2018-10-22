Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!





Перед вами финалисты нашего конкурса, предлагаем вместе выбрать победителей. Проголосовать за лучших можно тремя способами: на нашем сайте В РАЗДЕЛЕ «ОПРОС», в группе «Патрыёт-наша газета! Новости Ушач и Ушачского района» в соцсети «ВКонтакте», а также позвонив по редакционному номеру 2-04-28. Победители получат памятные призы!

1.Кветнік Т.Озеравай і С.Пілімона (в.Крыжы)





2. Альтанка Л.Філіпавай і В.Мацюшэнкі (в.Цялічына)





3. Дрэва-лесавік, сям’я Станкевіч (в.Наваселле)





4. Кампазіцыі з пакрышак Г.Сазонавай (в.Селішча)





5. Арэлі і птушкі сям’і Емельянавых (г.п.Ушачы)







6. Разныя карункі Л.Жаваранка (в.Дубраўка)





7. Эйфелева вежа на сядзібе сям’і Міхейка (в.Наваселле)







8. Каменныя жывёлы на сядзібе сям’і Багрэц (в.Селішча)





9. Вясёлыя чалавечкі С.Сінько (аг.Вялікія Дольцы)





10. Сядзіба Ніны Спірыдзёнак (в.Чарсцвяды)



