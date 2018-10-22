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Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

23.10.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

Перед вами финалисты нашего конкурса, предлагаем вместе выбрать победителей. Проголосовать за лучших можно тремя способами: на нашем сайте В РАЗДЕЛЕ «ОПРОС», в группе «Патрыёт-наша газета! Новости Ушач и Ушачского района» в соцсети «ВКонтакте», а также позвонив по редакционному номеру 2-04-28. Победители получат памятные призы!

1.Кветнік Т.Озеравай і С.Пілімона (в.Крыжы)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

2. Альтанка Л.Філіпавай і В.Мацюшэнкі (в.Цялічына)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

3. Дрэва-лесавік, сям’я Станкевіч (в.Наваселле)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

4. Кампазіцыі з пакрышак Г.Сазонавай (в.Селішча)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

5. Арэлі і птушкі сям’і Емельянавых (г.п.Ушачы)


Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

6. Разныя карункі Л.Жаваранка (в.Дубраўка)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

7. Эйфелева вежа на сядзібе сям’і Міхейка (в.Наваселле)


Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

8. Каменныя жывёлы на сядзібе сям’і Багрэц (в.Селішча)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

9. Вясёлыя чалавечкі С.Сінько (аг.Вялікія Дольцы)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

10. Сядзіба Ніны Спірыдзёнак (в.Чарсцвяды)
Завершается наш конкурс «Адрасы прыгажосці на карце Ушаччыны». Выбираем победителей вместе!

 
 
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