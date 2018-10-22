Дембельский альбом. «Эра милосердия», или Прощальные залпы SS-20 (выпуск 10)

«Ракетный щит уверенно мы держим над страной», – это слова из песни ракетчиков 23-й гвардейской ракетной Орловско-Берлинской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, в одном из полков которой с 1986 по 1988 год служил обладатель августовской награды нашего конкурса армейских снимков Василий Николаевич Барнюк из д. Дягелец.





Период его службы совпал с реализацией СССР и США договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного в 1987 году, поэтому патетика этой строчки сегодня звучит немного иронично. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг Ракетных войск стратегического назначения и нашего героя публикации, который стал свидетелем прощальных залпов ракет РСД-10 (SS-20 по классификации НАТО), находившихся на вооружении дивизии.

«На базе в/ч 59975, где я проходил службу в качестве радиотелеграфиста боевой дежурной смены полка, – вспоминает в своем письме в редакцию Василий Николаевич (на титульном фото – слева), – в августе 1988 года было устроено небольшое шоу для натовских наблюдателей, контролировавших процесс разоружения». Далее автор письма поведал что, советские ракетчики построили целый мини-городок для иностранных гостей, а во время учебных пусков демонстрировали «натовцам» свое мастерство и выучку, надежность и качество ракет. Сам герой публикации пуск ракеты описывает так: «Мы находились примерно в километре от пусковой. Вспышка, из клубов дыма вырвалось что-то похожее на заточенный кверху продолговатый цилиндр. Наклонившись, оно полетело в бездонное сибирское небо. Солнце уже зашло, но на определенной высоте ракета поймала и отразила его лучи. В этот миг она блистала холодным ярким светом отполированной стали и была похожа на клинок рапиры, готовой вонзиться в чье-то тело… Я задумался и представил: вспышка, ядерный гриб, ударная волна – сотни тысяч жертв. Это могло бы быть, а теперь не будет… На земле наступит мир и благоденствие, наступит «Эра милосердия». Это название романа братьев Вайнеров…» В открытых источниках об этом событии сказано, что всего за время учений было выпущено 36 ракет: 35 с оценкой «отлично» и одна – «хорошо».

Уже через год на боевое дежурство 23-й ракетной дивизии поступили новые, более совершенные ракеты, а наделавший шуму договор вскоре начал нарушаться обеими сторонами, поэтому эпоха всеобщего благоденствия получила очередную отсрочку.

Благодарим В.Н. Барнюка за предоставленное фото и поздравляем с победой. А наш конкурс продолжается, ждем от вас, уважаемые читатели, новых армейских снимков. Высылайте их на адрес редакции: г. Береза, ул. Красноармейская, 22, а также по e-mail: foto@maiak.by. Не забудьте приложить небольшое описание к отправленным фото.

Дмитрий МУЗЫКА. Фото автора и из личного архива героя публикации.