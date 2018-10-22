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Мысли вслух. Вдохновляет будущее

23.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Вячеслав Говорко, руководитель кружка «Юный мастер-техник» Березовского ЦДОДиМ

Неудачи всегда возникают из-за кого-то. Из противоположностей.

Любой человек должен уметь обеспечить себя сам элементарными вещами. Не всегда вызовешь кого-то на помощь. Пусть даже сегодня ты олигарх, но со временем все может измениться.

Детей надо учить образу жизни.

Из вещей я бы взял на необитаемый остров только нож. Пойдет армейский штык-нож. Это средство и защиты, и добычи, и инструмент.

Говорят: «Раз умный, почему такой бедный?» А я отвечу почему. Моральные качества не позволяют. Что такое богатство? Оно наживается поколениями. А быстрое богатство наживается обманом и подлостью. И даже если ты гений... Гению, что ли, легко продвинуться?

Бытие определяет сознание. Попал в среду, где есть возможность реализовать себя, – замечательно. А без нужной среды, будь ты хоть семь, хоть десять пядей во лбу, ничего не добьешься.

Своими руками и с нуля я построил гараж. Планировал оборудовать там настоящую мастерскую, но не хватило средств.

Мне нравится работа с детьми. Они открытые, честные, они не обманывают.

Если сейчас посмотреть хотя бы по Березе – сколько талантов и гениев по гаражам сидит! Да с ними можно из Березы сделать рай! Я лично знаю четверых. Но нужен деловой человек, который объединит их концепцией, общей целью, конкретной задачей и даст поддержку.

Дьявол нашу нормальную жизнь называет хаосом, а мы хаосом – дьявольскую. Это философское понятие и зависит от точки зрения, сформированной у человека.

Счастье – это когда живешь в нормальной среде, где нет вранья. Потому что вранье – тормоз развития общества. В атмосфере лжи никогда нельзя принять правильное решение. Получается дисбаланс.

Уважаю малолитражки, мне они нравятся. Но улыбку вызывают менеджеры. В рекламе популярной машины они, например, пишут: «Одна из опций: имеются подстаканники». У меня мысль: «Елки-палки, а руль там хоть есть, или это тоже опция?! «Подстаканники»!!!» Думаешь, может, это и в самом деле нечто – выдвигаются там автоматически, сразу уже с приготовленным кофе. А на самом деле – всего лишь два углубления. Хочется сказать этим менеджерам: «Напишите, что там еще есть руль!» Конечно, ребята, придумавшие это, они разумные. А вот те, кто клюнул, – веселые. Их немало в обществе, и с ними действительно весело, они радостные.

Все беды в жизни происходят от безграмотности.

Человек – существо непредсказуемое, во многом зависящее от эмоций. Когда у нас хорошее настроение, мы горы свернем. Но когда плохое – разобьем все, что под руку подвернется.

Для Беларуси перспективно развитие IT-технологий. У нас есть для этого потенциал, я вижу по детям. И я знаю о людях, которые этим занимаются. У нас столько скрытых талантов! А их никто не ищет и не открывает.

Сколько у нас на территории сельсоветов самодельных транс портных средств? Уйма! Тракторы, мотоблоки, культиваторы… Году в 1998-м я видел реальный байк, сделанный ребятами из Белоозерска. Двигатель от «Запорожца», хромирование… Это действительно был аппарат, произведение искусства! Гении! Видел самодельный трайк. Видел переделанный «Запорожец» с таким потрясающим дизайном и тюнингом! Почему мы тогда говорим, что у белорусов руки не из того места растут? Другое дело, где реализовать свои способности?! И у нас много таких людей! Нам надо создать в каждом районе структуру, где человек может реализовать свои мечты. Пусть делают, пусть созидают! Должна быть целая программа.

Достоевского надо читать. Там все расписано о нашем обществе. «Онегина» надо читать. Его просто рано дают в школе.

Сделать Березу экологически чистым городом? Это реально, но немного упирается в деньги.

Вместе с женой выкопали колодец на восемь колец. Сам из старых ржавых бочек сделал форму, отлил бетонные кольца. На третьем кольце хлынула вода, пришлось постоянно вычерпывать и копать дальше уже в воде. Все это заняло немногим более двух месяцев.

Все дети сейчас четко различают, что такое хорошо и что такое плохо. Молодцы родители и школа.

Жизнь у нас сложная. Чтобы научиться жить, нужен опыт. Опыт, который получаешь с годами. Мудрость. Когда становишься мудрым, начинаешь уже сам ориентироваться и что-то подсказывать другим, как правильно сделать. Но чтобы стать мудрым, надо быть битым-перебитым. Потому что просто так тебя никто толком не научит, я уже убедился.

Меня вдохновляет будущее. Хочу сейчас сделать детскую автошколу, чтобы дети не тупо заучивали неинтересные ПДД, а сами, как мы, взрослые, сели за руль и правильно проехали перекресток.

В моем мировоззрении первое место среди ученых и изобретателей технического профиля занимает Никола Тесла. Во-первых, его изобретения идут впереди развития общества. И, во-вторых, симпатичен мне он тем, что его давили. А раз давили, значит, был прав. Это моя логика.

В жизни мне не хватает, наверное, удачи. Всю жизнь я все начинаю и делаю сам – никакие блага на меня с неба не падали. Ну не везет мне с этим!

Записал Николай СИНКЕВИЧ. Фото автора.

 
 
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Вячеслав Говорко, руководитель кружка «Юный мастер-техник» Березовского ЦДОДиМ.
 
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