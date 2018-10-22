Каждый корпоративный юрист сталкивается с недобросовестными должниками

Очевидно, что каждый корпоративный юрист либо уже столкнулся либо столкнется в ближайшем будущем с недобросовестными должниками. Поэтому так важно быть в курсе последних тенденций и методов противодействия «уклонистам».

Ликвидация и банкротство довольно часто применяются недобросовестными должниками как способ уклонения от возврата задолженности. Недобросовестный должник находится все новые способы и схемы, чтобы избежать ответственности. Белорусское законодательство также постоянно совершенствуется, меняются подходы к прекращению ликвидации в судебном порядке, практика к привлечению к субсидиарной и уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Вячеслав КЛЕПИЦКИЙ, управляющий партнер юридической группы «Бюро 24» предлагает рассмотреть три способа, которые может использовать недобросовестный должник для ухода от погашения долга.

Первый способ - совершение сделок по продаже имущества на контролируемое юридическое лицо с последующим объявлением о банкротстве второго юридического лица, принятием решения о ликвидации первого и затягиванием сроков ликвидации для истечения годичного срока на обжалование сделок.

Затягивание сроков ликвидации – один из способов, которым может воспользоваться должник в таких делах. Чем больше проходит времени, тем меньше сил остается у кредитора. Таким образом, существует возможность того, что через несколько лет кредитор просто откажется от своих намерений и спишет долг, не желая дальше продолжать затянувшийся процесс.

Второй способ - реорганизация должника с распределением активов/пассивов таким образом, что долг переводится на новое юридическое лицо и не покрывается реальными активами.

Не всегда реорганизация должника является недобросовестной. Иногда реорганизация юридического лица происходит не с целью ухода от долгов, а по объективным экономическим соображениям учредителей компании. В рамках реорганизации должником может стать новая компания, у которой будет имущество и которая сможет погасить задолженность перед кредиторами. Поэтому для начала рекомендуем проверить материальное положение должника.

Однако если в ходе проверки выясняется, что здесь есть место для недобросовестной реорганизации, кредитору необходимо выяснить, какие нарушения могли быть допущены в ходе реорганизации. Следующий шаг – подача заявления в суд для признания реорганизации недействительной.

Третий способ - реорганизация в форме присоединения к специально созданной компании, которая имеет российских/эстонских/украинских собственников, директоров, с утратой документов.

Присоединение к иностранному юридическому лицу — «однодневке» также используется как способ избежать от уплаты долга. Как правило, при такой процедуре директор и учредители организации меняются на номинальных лиц. При этом новый руководитель обычно уже является единоличным исполнительным органом во множестве других юридических лиц, а вновь образованные общества не обладают какими-либо активами. Также стоит отметить, что местоположение нового юридического лица, как и исполнительных органов, может оказаться ложным, директор также может не находиться по адресу постоянной регистрации.

26 октября в рамках VI Белорусского форума корпоративных юристов на мастер-классе «Юридический баттл: банкротство и ликвидация. Способы взаимодействия с недобросовестными должниками» эксперты поделятся своим опытом и последними тенденциями судебной практики по вопросам противодействия уклонению от погашения задолженности с использованием наиболее распространенных схем (ликвидация, управляемое банкротство, реорганизация и т.д.). Кроме того, участники будут иметь возможность вынести на обсуждение свои частные случаи, получить компетентные мнения и пути решения.

Организаторы форума - образовательный центр «Профессиональный интерес» и журнал «Юрист». Партнер блока - юридическая группа «Бюро 24».

Информационный партнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

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