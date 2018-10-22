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Древнейший неповреждённый корабль обнаружили на дне Чёрного моря у берегов Болгарии
Новости Болгарии. Британские ученые обнаружили древнейший на планете неповрежденный корабль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их оценкам, на дне Черного моря он пролежал почти 2,5 тысячелетия.
Древнегреческое торговое судно длиной 23 метра нашли на большой глубине с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата примерно в 80 километрах от побережья Болгарии.
Судно сохранилось настолько хорошо благодаря тому, что в Черном море на глубине ниже 200 метров отсутствует кислород.
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Новости Болгарии. Британские ученые обнаружили древнейший на планете неповрежденный корабль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их оценкам, на дне...
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