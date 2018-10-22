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В Киеве автокран протаранил 21 автомобиль: есть пострадавшие
Новости Украины. В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло крупное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автокран протаранил 21 автомобиль. Машины стояли на светофоре. Пострадали три человека.
По некоторым данным, у большегруза отказали тормоза. Центр города оказался парализован.
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Новости Украины. В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло крупное ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автокран протаранил 21 автомобиль. Машины...
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