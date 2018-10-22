|
Олень выбежал на дорогу. Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП
Новости Словакии. В ДТП с оленем попал автомобиль премьера Словакии, который направлялся на выездное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик не пострадал, а вот его водитель получил легкие травмы. О судьбе оленя информация не уточняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Словакии. В ДТП с оленем попал автомобиль премьера Словакии, который направлялся на выездное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)