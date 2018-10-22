Олень выбежал на дорогу. Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП

Новости Словакии. В ДТП с оленем попал автомобиль премьера Словакии, который направлялся на выездное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик не пострадал, а вот его водитель получил легкие травмы. О судьбе оленя информация не уточняется.



