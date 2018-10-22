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Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

23.10.2018 16:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

На этот раз ее посвятили вековому юбилею комсомола. Всё началось с возложения цветов к памятному мемориалу. После были спортивные старты: метание гранаты, стрельба, гиревой спорт и бег на различные дистанции. У участников также проверили знания по правовой и медицинской подготовке. Всего спортивный праздник объединил более 100 активистов со всех регионов страны.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

Иван Остроухов, участник спартакиады «Академия мужества»:
Давно хотел и сейчас горю этой целью – служить по контракту, остаться в Вооруженных Силах.

Я уже второй год участвую. Не сравнить университетские, когда просто среди факультета. Республика – это что-то реально мотивирующее. Сюда приезжаешь, за каждый вид спорта просто горой стоишь.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ:
Нам удалось – Белорусскому республиканскому союзу молодежи – сохранить то доброе, те основы, которые были заложены еще комсомольцами Беларуси. Самое главное, наверное, что нам удалось сохранить дух дружбы и плеча, который всегда рядом и всегда поможет.

Движение молодежных отрядов правопорядка объединяет более 16 тысяч юношей и девушек. В основном, это студенты, которые в свободное от учебы время помогают сотрудникам милиции, обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий. Всего в Беларуси насчитывается около 800 таких отрядов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в...
 
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