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Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске
Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз ее посвятили вековому юбилею комсомола. Всё началось с возложения цветов к памятному мемориалу. После были спортивные старты: метание гранаты, стрельба, гиревой спорт и бег на различные дистанции. У участников также проверили знания по правовой и медицинской подготовке. Всего спортивный праздник объединил более 100 активистов со всех регионов страны.
Иван Остроухов, участник спартакиады «Академия мужества»:
Я уже второй год участвую. Не сравнить университетские, когда просто среди факультета. Республика – это что-то реально мотивирующее. Сюда приезжаешь, за каждый вид спорта просто горой стоишь.
Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ:
Движение молодежных отрядов правопорядка объединяет более 16 тысяч юношей и девушек. В основном, это студенты, которые в свободное от учебы время помогают сотрудникам милиции, обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий. Всего в Беларуси насчитывается около 800 таких отрядов.
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Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске
Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в...
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