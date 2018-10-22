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В Беларусь можно будет въехать по билету на Евроигры. Правительство утвердило сроки и порядок продаж
Совет министров Беларуси утвердил порядок реализации билетов на соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня 2019 года в Минске, сообщает
Реализация билетов осуществляется с 1 декабря 2018 года по 30 июня
Билеты реализуются билетным официальным оператором Европейских игр — ООО «Тикетпро», а также туристическими организация ми РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» и ООО «Вокруг света», которые будут предоставлять туристические услуги с одновременной продажей билетов на соревнования Европейских игр, а также церемонии их открытия и закрытия.
По одному билету (копии электронного билета) допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства. Копия электронного билета доступна для загрузки владельцу на сайте билетного оператора в виде файла формата .pdf после проведения оплаты. Копия электронного билета может быть обменена на оригинальный билет в билетных кассах в порядке, установленном билетным оператором.
В случае отказа во въезде в Беларусь по основаниям, предусмотренным законодательством страны, владелец билетов сможет их вернуть. При возврате билета его владельцу возвращается стоимость этого билета, равная цене его приобретения.
Предполагается, что ближе к старту соревнований билеты можно будет купить не только в интернете, но и в кассах Минска и других городов Беларуси, а также в 400 точках оффлайн-продаж сети партнеров компании «Тикетпро».
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.
Этим же постановлением установлен порядок размещения социальной рекламы, связанной с подготовкой и проведением II Европейских игр 2019 года.
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В Беларусь можно будет въехать по билету на Евроигры. Правительство утвердило сроки и порядок продаж
Совет министров Беларуси утвердил порядок реализации билетов на соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, которые пройдут 21-30 июня...
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