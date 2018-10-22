|
В университете гражданской защиты МЧС Беларуси — «День открытых дверей»
23.10.2018 — Разное | Лоевский край
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси приглашает учащихся принять участие в «Дне открытых дверей».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси приглашает учащихся принять участие в «Дне открытых дверей». Время проведения мероприятия — 27 октября с 10.00 до 14.00....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)