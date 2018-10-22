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Нелегко быть чьей-то мечтой…. Катрин Денев – 75

23.10.2018 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Нелегко быть чьей-то мечтой…. Катрин Денев – 75

фото: Marie Claire

«Снежная королева» французского кино в октябре отметила юбилей. Катрин, пример не только исключительной красоты и манер, но и ума и мудрости.

«Клубер» вспомнил наиболее яркие цитаты из интервью актрисы.

1. Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж.

2. Пока существуют разводы, в браке нет смысла.

3. Нет, я не изощренна. Я всего лишь иронична. Любовь, соблазнение и все такое – для меня только шутка.

4. У итальянца в голове только две мысли; вторая – это спагетти.

5. С самого начала брак был установлен по презренным практическим соображениям – чисто мужская идея.

6. Сегодня – да, а завтра, может быть, – уже нет!

7. Любовь и ненависть — это одинаковые вещи.

8. Боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль.

9. Мужчины хороший народ, но женщины обладают магией.

10. Что позволяет мне поддерживать великолепную форму? Вода. Сон. И любовь.

11. Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.

12. Бывают моменты, когда ощущаю себя счастливой или глубоко несчастной. Словно я знаю, что когда счастлива, то потом придется за это расплачиваться. А иногда случается даже заплатить заранее…

13. Флирт — как таблетка, побочные последствия непредсказуемы.

14. Красота — ничто, если не носить ее как знамя, как оружие, как меч.

15. Любовь — это страдание. Одна сторона всегда любит больше.

16. Не бойтесь взрослеть – в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы – это опыт, мудрость, чувство мора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни.

17. Красота – это самая необходимая вещь в мире и в то же время это самая ненужная вещь. В человеке для меня ценны смесь чувственности с индивидуальностью.

18. Я — мать, а мать никогда не может быть одинокой.

19. Это очень нелегко — быть чьей-то мечтой.

20. Когда мужчина говорит: “Давай начнем всё сначала”, он думает: “К сожалению, я не смог найти никого лучше”…

21. Самые прекрасные отношения между мужчиной и женщиной за минуту до близости…

22. Никогда не будьте зависимы от чужого мнения! Наслаждайтесь собственной красотой и воспринимайте ее как великий дар!

23. Настоящая женщина — это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин.

24. Не так давно я видела в интернете тот рекламный ролик Chanel N°5, в котором снялась почти 40 лет назад. Большой хит, оказывается! Я там сижу в черном платье и показываю вам только колено. Сижу и говорю о любимом, и все это сексуально не из-за того, что вы видите, а из-за того, что слышите. Сейчас наоборот: вам готовы все показать, но вы ничего не услышите.

25. Не получилось через дверь, попробуй через окно.

 
 
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«Снежная королева» французского кино в октябре отметила юбилей. Катрин, пример не только исключительной красоты и манер, но и ума и мудрости.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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