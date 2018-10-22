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Леонид Лысенко, машинист автокрана: «приятно видеть как на месте пустыря рождается здание»

23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Без огромных грузоподъёмных машин невозможен был бы прогресс в современном обществе, а особенно в строительстве. А без людей, ими управляющих, не работали бы сами машины. Машинист крана — это человек управляющий работой подъёмного крана. В народе таких специалистов попросту называют крановщиками.

— Еще в армии я освоил специальность машиниста автомобильного крана, — рассказывает Леонид Лысенко. – Первое время было боязно, так как перемещение тяжелых грузов всегда связано с риском причинения вреда здоровью и жизни других рабочих. Работать получалось медленно, но, неожиданно для себя, быстро втянулся, так сказать, набил руку… И полюбил профессию. Три года назад устроился крановщиком в КУП «Хотимская ПМК №276», и с тех пор ни одно строительство в районе не обходится без моего участия. Ведь согласитесь, что приятно видеть, когда на месте пустыря через некоторое время светятся окна квартир.
Машинист автокрана в своей работе должен учитывать множество факторов – от формы и размера грузов, до силы и направления ветра. Помимо этого ему необходима хорошая память и глазомер. И еще требуется выдержка и стрессоустойчивость. Всеми этими качествами в полной мере и обладает Леонид, что способствует успешной, качественной и безаварийной работе.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 
 
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Без огромных грузоподъёмных машин невозможен был бы прогресс в современном обществе, а особенно в строительстве. А без людей, ими управляющих, не работали бы сами...
 
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