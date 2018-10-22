На заседании Хотимского райисполкома проанализированы итоги развития за 9 месяцев 2018 года

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В работе исполкома принимал участие Александр Федоненков, заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, развития района, среди которых «Об итогах социально-экономического развития Хотимского района и исполнении бюджета района за 9 месяцев 2018 года» и “Об обеспечении безопасности дорожного движения за январь-сентябрь 2018 года, готовности улично-дорожной сети к эксплуатации в осенне-зимний период”.

Как констатировал Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, основной докладчик по вопросу об итогах развития, за январь-сентябрь текущего года в районе выполнено 5 из 10 основных прогнозных показателей. Так, выполнен показатель по экспорту товаров (осуществляют ОАО “Хотимский льнозавод” и ЧП “Древпартнер”): ожидаемый темп роста 131,1%.

Объем строительно-монтажных работ составит за 9 месяцев 2018 года 142,7% к заданию. Вопрос по вводу жилья после капитального ремонта за анализируемый период выполнен на 100%. Ввод жилья за январь-сентябрь текущего года составил 1017 м2 или 102% к доведенному заданию.

Выполнены задания по розничному товарообороту, по созданию новых рабочих мест (в январе-сентябре текущего года на вновь созданные рабочие места трудоустроен 51 человек (127,5% к заданию), в том числе за счет создания новых предприятий – 18 человек, за счет создания новых производств – 33 человека), а также задание по экспорту туристических услуг.

В то же время половина плановых заданий не выполнена. Например, по экспорту услуг (97,7%), в связи с чем были подвергнуты критике организации, которые брали на себя обязательства по выполнению показателя: ДРСУ-216, ПМК-276 и учреждение “Хотимская районная организационная структура БООР”.

Не выполнен показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций: составят 2,9 тыс. долл. США при задании на январь-сентябрь 20 тысяч. Не выполнены показатели по производству валовой продукции сельского хозяйства: во всех категориях хозяйств выполнены на 84,9%, при задании 102,1%, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 83%, при задании 103,8%.

Кроме того, несмотря на положительную динамику, не выполнено задание по росту заработной платы. Так, номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников организаций района за сентябрь 2018 года составила 651,9 руб. или 94,7% от доведенного задания; за январь-сентябрь текущего года – 630,8 руб. или 95,2% от плана при темпе роста: в сентябре 110,5% (к аналогичному периоду 2017 года), в январе-сентябре к соответствующему периоду прошлого года – 117,4%. Задание по росту заработной платы за 9 месяцев 2018 года не выполнено 15 организациями.

Как констатировал Андрей Васильевич, за анализируемый период 2 организации в районе остались убыточными: ОАО “Липовка” и ОАО “Батаево”.

Во время обсуждения обозначенного вопроса Олег Лимаров, прокурор района, поинтересовался у А.В. Даниленко, как выглядит район в разрезе региона, одновременно отметив, что закрадывается вопрос, а за что получают заработную плату руководители предприятий и организаций, если район выполнил лишь половину доведенных заданий.

«За январь-август текущего года Хотимский район в рейтинговой таблице Могилевской области занимает 4-ое место, — ответил зампред. – То есть многие другие районы области также не выполняют доведенные задания».

Однако, председатель райисполкома Дмитрий Рубан, заметил, что в рейтинге мы выглядим неплохо, но это не означает, что нужно самоуспокоиться и “почивать на лаврах”. «Прокурор района задал справедливый вопрос, — отметил Дмитрий Михайлович. – Действительно, нам есть над чем работать. И руководители, и ведущие специалисты не должны получать зарплату просто так, наоборот, обязаны понимать свою ответственность перед людьми. Ведь показатели – это не просто цифры, за ними экономика, тот же рост средней по району зарплаты, доходов каждого жителя района».

Глава района указал, что требует от специалистов не быть статистами, а аналитиками. «Мы сегодня должны знать почему у нас не сложился тот или иной показатель, где допустили ошибку, и как ее исправить, что нужно сделать для того, чтобы выполнить все показатели», — поставил он задачу.

Например, руководитель района покритиковал за работу с иностранными инвесторами. «Как можно выполнить показатель, если на начало года вы еще не знали с кем работать? А ведь инвестиции – это вклад в развитие района. Те же рабочие места, налоги, зарплата», — поставил задачу Д.М. Рубан.

Андрей Даниленко рассказал, что сегодня в районе “лед тронулся”. В частности, отметил, что в октябре продан на аукционе земельный участок по ул. Ленинской в Хотимске под строительство торгового центра. Одним из инвесторов является гражданин Российской Федерации.

Кроме того, на территории района зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность гражданин Литвы. ООО “Биогаз Проект”планирует строительство биогазовой установки рядом с комплексом по откорму КРС ОАО «Октябрь-Березки». Также в текущем году должно закупать оборудование ООО “БелРос инновационные нанобиотехнологии”. На эти цели предприятие должно затратить порядка 5 тысяч долларов.

— Тех средств, что иностранные инвесторы планируют вложить в производство, достаточно для выполнения задания? – спрашивает председатель раисполкома.

Как оказалось, скорее всего нет. На что Дмитрий Рубан заметил, что по выполнению этого задания в районе экономическая служба продвинулась, но на один шаг, а потому порекомендовал работать с потенциальными инвесторами и далее.

Также на заседании были подвержены критике УКП “Жилкомхоз” за некачественное оказание платных услуг населению, РайПО – за снижение товарооборота. В частности был поднят вопрос о закрытии магазина потребкооперации, расположенного по ул. Льнозаводской. Как отметил Александр Федоненков ни один торговый объект РайПО в районе не будет закрыт без согласования с председателем райисполкома, а позиция Дмитрий Михайловича в этом вопросе однозначная: магазину быть. Ряд руководителей был заслушан по вопросу невыполнения задания по росту заработной платы.

«Естественно, — заметил Д.М. Рубан. – Зарплата должна быть заработанной, но задача руководителя состоит как раз в том, чтобы организовать производственный процесс именно таким образом, чтобы выручка предприятия была не меньше, а больше, то есть дать людям возможность заработать». Для этого, уверен глава района, руководителями должны быть предприняты все меры.

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Руслан Беляков, начальник отдела внутренних дел Хотимского райисполкома, доложил о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, Руслан Леонидович констатировал, что за 9 месяцев текущего года в районе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения).

В процессе повседневного надзора за дорожным движением было выявлено 914 нарушений правил дорожного движения, задержан 21 водитель при управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечено 309 пешеходов и велосипедистов, из них 37, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

На протяжении анализируемого периода велся контроль за содержанием улично-дорожной сети. За нарушение правил содержания улиц и дорог в безопасном для движения состоянии к административной ответственности привлечено 9 должностных лиц: работников УКП “Жилкомхоз”, ДЭУ-78, ДРСУ-216, Беседовичского сельисполкома и Батаевского лесничества. Дорожным и коммунальным организациям выдано на устранение выявленных недостатков 26 предписаний.

На заседании, учитывая сезон, поставлены задачи перед ДРСУ-216 и Хотимским УКП “Жилкомхоз” по заготовке песко-соляной смеси и подготовке специальной техники к зимнему периоду.

Председатель райисполкома обратил особое внимание на профилактику нарушений ПДД среди детей и подростков, а также на состояние автомобильных дорог, дорожных знаков, остановочных пунктов и освещение дворовых территорий многоквартирных домов. Глава района отметил, что ему хотелось бы в вопросах безопасности видеть «зубастость» службы ГАИ и исполнительность балансодержательной организации.

— Вопрос безопасности на дороге – это, зачастую, вопрос жизни и здоровья наших граждан, а потому в решении таких проблем нужны принципиальность и требовательность, — констатировал Дмитрий Рубан.

Анна МАВИЧ