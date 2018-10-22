ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На заседании Хотимского райисполкома проанализированы итоги развития за 9 месяцев 2018 года

23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В работе исполкома принимал участие Александр Федоненков, заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, развития района, среди которых «Об итогах социально-экономического развития Хотимского района и исполнении бюджета района за 9 месяцев 2018 года» и “Об обеспечении безопасности дорожного движения за январь-сентябрь 2018 года, готовности улично-дорожной сети к эксплуатации в осенне-зимний период”.

Как констатировал Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, основной докладчик по вопросу об итогах развития, за январь-сентябрь текущего года в районе выполнено 5 из 10 основных прогнозных показателей. Так, выполнен показатель по экспорту товаров (осуществляют ОАО “Хотимский льнозавод” и ЧП “Древпартнер”): ожидаемый темп роста 131,1%.
Объем строительно-монтажных работ составит за 9 месяцев 2018 года 142,7% к заданию. Вопрос по вводу жилья после капитального ремонта за анализируемый период выполнен на 100%. Ввод жилья за январь-сентябрь текущего года составил 1017 м2 или 102% к доведенному заданию.
Выполнены задания по розничному товарообороту, по созданию новых рабочих мест (в январе-сентябре текущего года на вновь созданные рабочие места трудоустроен 51 человек (127,5% к заданию), в том числе за счет создания новых предприятий – 18 человек, за счет создания новых производств – 33 человека), а также задание по экспорту туристических услуг.
В то же время половина плановых заданий не выполнена. Например, по экспорту услуг (97,7%), в связи с чем были подвергнуты критике организации, которые брали на себя обязательства по выполнению показателя: ДРСУ-216, ПМК-276 и учреждение “Хотимская районная организационная структура БООР”.
Не выполнен показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций: составят 2,9 тыс. долл. США при задании на январь-сентябрь 20 тысяч. Не выполнены показатели по производству валовой продукции сельского хозяйства: во всех категориях хозяйств выполнены на 84,9%, при задании 102,1%, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 83%, при задании 103,8%.
Кроме того, несмотря на положительную динамику, не выполнено задание по росту заработной платы. Так, номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников организаций района за сентябрь 2018 года составила 651,9 руб. или 94,7% от доведенного задания; за январь-сентябрь текущего года – 630,8 руб. или 95,2% от плана при темпе роста: в сентябре 110,5% (к аналогичному периоду 2017 года), в январе-сентябре к соответствующему периоду прошлого года – 117,4%. Задание по росту заработной платы за 9 месяцев 2018 года не выполнено 15 организациями.
Как констатировал Андрей Васильевич, за анализируемый период 2 организации в районе остались убыточными: ОАО “Липовка” и ОАО “Батаево”.
Во время обсуждения обозначенного вопроса Олег Лимаров, прокурор района, поинтересовался у А.В. Даниленко, как выглядит район в разрезе региона, одновременно отметив, что закрадывается вопрос, а за что получают заработную плату руководители предприятий и организаций, если район выполнил лишь половину доведенных заданий.
«За январь-август текущего года Хотимский район в рейтинговой таблице Могилевской области занимает 4-ое место, — ответил зампред. – То есть многие другие районы области также не выполняют доведенные задания».
Однако, председатель райисполкома Дмитрий Рубан, заметил, что в рейтинге мы выглядим неплохо, но это не означает, что нужно самоуспокоиться и “почивать на лаврах”. «Прокурор района задал справедливый вопрос, — отметил Дмитрий Михайлович. – Действительно, нам есть над чем работать. И руководители, и ведущие специалисты не должны получать зарплату просто так, наоборот, обязаны понимать свою ответственность перед людьми. Ведь показатели – это не просто цифры, за ними экономика, тот же рост средней по району зарплаты, доходов каждого жителя района».
Глава района указал, что требует от специалистов не быть статистами, а аналитиками. «Мы сегодня должны знать почему у нас не сложился тот или иной показатель, где допустили ошибку, и как ее исправить, что нужно сделать для того, чтобы выполнить все показатели», — поставил он задачу.
Например, руководитель района покритиковал за работу с иностранными инвесторами. «Как можно выполнить показатель, если на начало года вы еще не знали с кем работать? А ведь инвестиции – это вклад в развитие района. Те же рабочие места, налоги, зарплата», — поставил задачу Д.М. Рубан.
Андрей Даниленко рассказал, что сегодня в районе “лед тронулся”. В частности, отметил, что в октябре продан на аукционе земельный участок по ул. Ленинской в Хотимске под строительство торгового центра. Одним из инвесторов является гражданин Российской Федерации.
Кроме того, на территории района зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность гражданин Литвы. ООО “Биогаз Проект”планирует строительство биогазовой установки рядом с комплексом по откорму КРС ОАО «Октябрь-Березки». Также в текущем году должно закупать оборудование ООО “БелРос инновационные нанобиотехнологии”. На эти цели предприятие должно затратить порядка 5 тысяч долларов.
— Тех средств, что иностранные инвесторы планируют вложить в производство, достаточно для выполнения задания? – спрашивает председатель раисполкома.
Как оказалось, скорее всего нет. На что Дмитрий Рубан заметил, что по выполнению этого задания в районе экономическая служба продвинулась, но на один шаг, а потому порекомендовал работать с потенциальными инвесторами и далее.
Также на заседании были подвержены критике УКП “Жилкомхоз” за некачественное оказание платных услуг населению, РайПО – за снижение товарооборота. В частности был поднят вопрос о закрытии магазина потребкооперации, расположенного по ул. Льнозаводской. Как отметил Александр Федоненков ни один торговый объект РайПО в районе не будет закрыт без согласования с председателем райисполкома, а позиция Дмитрий Михайловича в этом вопросе однозначная: магазину быть. Ряд руководителей был заслушан по вопросу невыполнения задания по росту заработной платы.
«Естественно, — заметил Д.М. Рубан. – Зарплата должна быть заработанной, но задача руководителя состоит как раз в том, чтобы организовать производственный процесс именно таким образом, чтобы выручка предприятия была не меньше, а больше, то есть дать людям возможность заработать». Для этого, уверен глава района, руководителями должны быть предприняты все меры.
***
Руслан Беляков, начальник отдела внутренних дел Хотимского райисполкома, доложил о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, Руслан Леонидович констатировал, что за 9 месяцев текущего года в районе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения).
В процессе повседневного надзора за дорожным движением было выявлено 914 нарушений правил дорожного движения, задержан 21 водитель при управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечено 309 пешеходов и велосипедистов, из них 37, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
На протяжении анализируемого периода велся контроль за содержанием улично-дорожной сети. За нарушение правил содержания улиц и дорог в безопасном для движения состоянии к административной ответственности привлечено 9 должностных лиц: работников УКП “Жилкомхоз”, ДЭУ-78, ДРСУ-216, Беседовичского сельисполкома и Батаевского лесничества. Дорожным и коммунальным организациям выдано на устранение выявленных недостатков 26 предписаний.
На заседании, учитывая сезон, поставлены задачи перед ДРСУ-216 и Хотимским УКП “Жилкомхоз” по заготовке песко-соляной смеси и подготовке специальной техники к зимнему периоду.
Председатель райисполкома обратил особое внимание на профилактику нарушений ПДД среди детей и подростков, а также на состояние автомобильных дорог, дорожных знаков, остановочных пунктов и освещение дворовых территорий многоквартирных домов. Глава района отметил, что ему хотелось бы в вопросах безопасности видеть «зубастость» службы ГАИ и исполнительность балансодержательной организации.
— Вопрос безопасности на дороге – это, зачастую, вопрос жизни и здоровья наших граждан, а потому в решении таких проблем нужны принципиальность и требовательность, — констатировал Дмитрий Рубан.

Анна МАВИЧ

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
В университете гражданской защиты МЧС Беларуси — «День открытых дверей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика