Недалеко от Лиды очевидцы засняли падение ярких метеоров (видео)





Яркий болид заметили в западной части неба, в районе трассы М6 между Лидой и Ивьем. Падение метеора очевидцем удалось заснять на мобильный телефон.

— Светящиеся следы я наблюдал в районе 18.00, двигаясь по трассе М6 в направлении Гродно. К сожалению, в момент появления объектов я спал, потом меня окрикнули посмотреть. В тот момент резко увеличилась яркость, и метеор развалился на две части. Самих следов было несколько в разных частях неба, – прокомментировал свидетель гостя из космоса.

Судя по видео, очевидец наблюдал болид — метеор яркостью не менее −4m (ярче, чем планета Венера), либо имеющий заметные угловые размеры. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полёт может сопровождаться звуком и/или нарушением радиосвязи, сообщает newgrodno.by .