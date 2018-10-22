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Житель Лиды хотел купить телефон с рук, а в итоге лишился 186-ти рублей

23.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Житель Лиды хотел купить телефон с рук, а в итоге лишился 186-ти рублей

Порой граждане приобретают те ли иные блага не в торговых точках, а с рук. Иногда это заканчивается благоприятно, но в некоторых случаях приходиться обращаться за помощью в правоохранительные органы. 

Неудачная сделка закончилась для жителя города Лида потерей 186 белорусских рублей. Некоторое время назад к гражданину подошел неизвестный и предложил тому приобрести мобильный телефон. Цена данного средства связи оказалась значительно ниже, поэтому мужчина согласился на сделку.

После передачи денег неизвестный сказал, что сейчас вернется с мобильным устройством и аксессуарами к нему, однако его и след простыл. Когда потерпевший понял, что остался у разбитого корыта, то обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Гражданин 1985 года рождения задержан, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 209 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Мошенничество», сообщает милиция.

 
 
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Порой граждане приобретают те ли иные блага не в торговых точках, а с рук. Иногда это заканчивается благоприятно, но в некоторых случаях приходиться обращаться за...
 
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