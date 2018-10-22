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Объявлены фильмы, которые покажут во время кинофестиваля «Лістапад»

23.10.2018 17:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Объявлены фильмы, которые покажут во время кинофестиваля «Лістапад»
«Холодная война». © / Кадр из фильма

В нынешнем году в системе отбора фильмов для Национального конкурса произошли изменения.

- Было принято нововведение – окончательный отбор картин Национального конкурса проводит не дирекция, а комиссия при Министерстве культуры, - пояснил координатор Национального конкурса Николай ЛАВРЕНЮК.

Надо сказать, что в кинематографических кругах это нововведение не все приняли с энтузиазмом, рассматривая данный шаг как ужесточение цензуры. Вполне возможно, что теперь многие интересные работы мы не увидим. Так, например, в нынешнем списке нет фамилий независимых режиссеров, о которых в свое время узнали именно благодаря Национальному конкурсу. Всего в рамках Национального конкурса покажут 7 игровых, 8 документальных и 5 анимационных картин. Некоторые из них, как «Хрусталь» Дарьи Жук, «Ягор» Романа Подоляко и Михаила Зуя, «Дочь» Мары Тамкович уже знакомы киноманам.

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Отображая реальность

Директор программ документального кино Ирина ДЕМЬЯНОВА рассказала, какие работы покажут:

- Авторы некоторых фильмов, например, «За пределом» о российской художественной гимнастке или «Отшельника», обращаются к собственной истории, к истории собственной семьи. Смотришь и потрясаешься, как близко авторы смогли подойти к своему герою. Стать незаметными, частью стены, частью обстановки – это, конечно, высочайшее профессиональное мастерство. И еще одна яркая особенность документального кино: мы можем видеть, как меняется человек. Меняется под воздействием обстоятельств или других людей. Этот процесс изменения, перерождения, а, может быть, иногда и падения в документальном кино очень интересен. Авторы почти всех конкурсных фильмов приедут в Минск, чтобы представить свои работы и пообщаться со зрителями.

Во внеконкурсных программах документального кино можно будет увидеть фильм украинского режиссера с белорусскими корнями Сергея Лозницы «День победы», который был показан на всех крупнейших кинофестивалях.

- В целом у каждого фильма яркая фестивальная история, - говорит Ирина Демьянова. - Это, например, семейные мелодрамы – ливанский фильм «Качели» и британская картина на актуальную тему «Еще одна новость», которую я рекомендую посмотреть, потому что в центре здесь не только проблемы беженцев в Европе, но и то, как к их освещению относятся журналисты с точки зрения психологического переживания драм и трагедий. Изящной итальянской лентой является «Созыв». Очень приятно, что в этом году мы познакомимся с режиссером Аленой ван дер Хорст, она сняла очень трогательный фильм о российской глубинке «Любовь – это картошка».

Также документальное внеконкурсное кино будет показано в рубриках «Арт», «Кино о кино», «(Не)детские истории», «МузыкаДок», «ХХ век. Драмы истории», «Спортивные страсти», «Свидание с Россией» и «Золотой юбилей «Летописи».

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Мир игрового кино

Программный директор «Лістапада» Игорь СУКМАНОВ анонсировал конкурсные программы игрового кино. Так, фильмами открытия и закрытия конкурса детского кино  “Лістападзік” станут белорусская лента «Правила геймера» и анимационная картина из Бразилии «Тито и птицы». Впервые в «Лістападзе» примет участие лента из Кении – «Супа модо», выдвинутая на соискание премии «Оскар».

-На протяжении нескольких лет мы хотим показать и доказать: детское кино равноценно взрослому. Это не просто «Ералаш” или приключенческие истории, но и откровенный доверительный разговор на равных, – отметил Игорь Сукманов.

По мнению программного директора, особое внимание стоит обратить на конкурс дебютов «Молодость на марше», который на этот раз будет представлен одиннадцатью фильмами. В рамках программы состоится специальный показ картин режиссера Ху Бо – сенсации Берлинского кинофестиваля «Слон сидит спокойно» и первой работы автора «Человек в колодце».

Что касается программы Основго конкурса игрового кино, то она состоит из 12 лент.

- Как всегда, Основной конкурс фокусирует свое внимание на странах посткоммунистического пространства. Это территории, кино которых нам, как последнему советскому поколению, очень хорошо знакомо, ведь фильмы в кинопрокате делились на три категории: отечественное кино – фильмы союзных республик, фильмы социалистических стран и прочий зарубежный капиталистический продукт. Сегодня мы наоборот все знаем о «капиталистическом» кинематографе, кинотеатры и домашние экраны заполнены фильмами их США, Франции, Великобритании. Но что мы знаем о наших, скажем так, бывших соседях? Что мы знаем о самих себе? Мы хотим, чтобы фестивальная неделя была посвящена кинематографу этих территорий, потому что он касается также наших проблем и наших забот, – подчеркнул Игорь Сукманов.

В ТЕМУ

Фильмом открытия юбилейного XXV Минского международного кинофестиваля «Лістапад» станет мелодрама Павла Павликовски «Холодная война». Предыдущая работа режиссера – оскароносная «Ида» – в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград «Лістапада» – «Золота» и «Серебра». Минский зритель сможет снова увидеть визуальное великолепие мизансцен, необычный квадратный формат кадра и частную историю на фоне исторических сломов.

«Холодная война» рассказывает о невозможной любви в невозможное время. Виктор и Зула – так же, к слову, звали родителей Павла Павликовски, которым посвящена картина, – знакомятся на руинах послевоенной Польши. Из-за разного происхождения и несхожих темпераментов кажется, что они совершенно несовместимы, но на протяжении десятилетий они то встречаются, то расстаются в Варшаве, Берлине, Югославии, Париже. С участием политики, превратностей судьбы и их собственных недостатков.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Программы конкурсных картин XXV юбилейного Минского международного кинофестиваля «Лістапад» можно будет увидеть 2-9 ноября.
 
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