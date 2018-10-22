ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты

23.10.2018 17:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Валентина Волюкевич. Фото из личного архива

У Валентины Волюкевич витиеватая дорога к бизнесу: она могла стать архитектором, но стала юристом, работала просто продавцом на рынке и владела собственной точкой, а потом научилась стричь и делать перманентный макияж... Только последнее дело стало приносить удовольствие, а теперь и деньги. Поэтому она купила готовый салон «Манхэттен» и теперь развивает его. О том, как работа собственника отличается от работы «на себя», Валентина рассказала «Про бизнес».

Как я искала свой путь

— После школы я поступила на архитектурный факультет в Белорусскую государственную политехническую академию (сейчас БНТУ), участвовала во время учебы в республиканском КВН. Но после 3 курса поняла: архитектура — не мое! Плюс просто устала от ежедневных поездок по полтора часа в одну сторону из военного городка Масюковщина (там я жила) до Уручья, где находился наш учебный корпус. Бывало, приезжала в слезах: в метро часто приходилось слышать ругань в свою сторону — я же ездила с планшетом для чертежей метр на метр, а в давке он мало кому нравился…

Я ушла из «политеха» и поступила в Международный институт трудовых и социальных отношений на специализацию «адвокатура и нотариат», то есть на юриста. После окончания хотела работать в милиции, в следственном подразделении — там нужны мозги. Но сложилось так, что я развелась мужем, и передо мной встал выбор — или идти зарабатывать деньги, или с небольшим доходом пытаться медленно продвигаться по карьерной лестнице.

Без помощи мужа делать карьеру было тяжелее, но я пошла работать юрисконсультом в компанию, оказывающую юридические услуги. Параллельно в выходные стала подрабатывать на рынке продавцом: торговала кожей, дубленками.

Однажды меня очень неудачно покрасили в парикмахерской — сожгли мне волосы, они превратились в какую-то резину, как у кукол… У меня была жуткая истерика, пришлось сделать короткую стрижку, сантиметра 2−3. Было некомфортно, появились комплексы. Тогда я решила пойти учиться на парикмахера сама, чтобы понимать и контролировать, что со мной делают во время процедур. Оказалось, что у меня природный дар: я все легко схватывала, мне очень это нравилось. И я стала еще и парикмахером. В будни работала юрисконсультом, а вечерами ездила по клиентам, стригла, укладывала. В выходные в 5−6 утра делала свадебные прически, а днем шла работать на рынок.

Как-то одна знакомая на рынке попросила подровнять ей челку. Я согласилась, взяла ножницы, мы устроились в одном из торговых боксов. Сидит она, держит лист бумаги под челкой, а я ее ровняю… И тут слышу сзади мужской голос: «Здравствуйте, а Валентина-адвокат здесь работает? Мне сказали, что вы хорошо знаете семейное право, хотелось бы получить консультацию». Я выглядываю с ножницами из торгового павильона: «Да, это я, подождите в кафе». Ситуация, конечно, получилась комичной: я торгую на рынке, при этом стригу и параллельно даю консультацию по праву.

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Фото предоставлено автором

Через какое-то время работать юрисконсультом мне стало неинтересно (и не особо выгодно), и я пошла торговать на рынке — не только в выходные, но и в будни.

А когда вышла замуж второй раз, вместе с мужем мы занялись уже собственным бизнесом. Арендовали два павильона на рынке, торговали там мужской одеждой. Я сама летала за товаром в Китай, Турцию, Польшу.

Когда забеременела вторым ребенком и родила, немного отошла от бизнеса. А через месяцев 8 муж сообщил мне, что уходит к другой женщине.

Так я осталась с двумя дочками, одна из которых была еще грудной. Без денег, на съемной квартире, без чьей-либо помощи. Сказать, что мир перевернулся — ничего не сказать. Не помню, как я это пережила.

Через несколько месяцев начала думать: что делать дальше? Был вариант пойти опять в юриспруденцию, но тогда с кем оставить ребенка? Или снова начать стричь… И тут мне пришла в голову совсем другая мысль. Я вспомнила, как недавно мне делали перманентный макияж — меня жутко бесило, что мастер все делает не так. При этом я точно понимала, как нужно. И я решила попробовать себя в этой сфере.

Перманент — это мое!

Я продала кое-какие вещи, детскую кроватку — и на эти деньги закончила в Минске курсы по перманентному макияжу. Это был 2011 год, обучение стоило около $ 500. В него входили теория и практика на трех моделях. Но на выходе я мало что знала про перманент. Спасибо нескольким знакомым мастерам, которые бесплатно делились своим опытом и показывали мне, что нужно делать. У меня получалось неплохо: наверное, помогало то, что в юности 3 года училась рисовать у профессионального художника.

Я начала тренироваться дома на знакомых: делала перманентный макияж губ, стрелки, брови. Денег с них не брала. А когда поняла, что у меня получается, — открыла ИП и начала снимать кабинеты в салонах красоты. Так продолжалось достаточно долго. Сначала среди клиентов были только знакомые, потом они стали рекомендовать меня своим знакомым, те — своим… Сарафанное радио работало отлично. Параллельно я пробовала делать татуировки, брала любые заказы, даже переделывала неудачные работы других мастеров (а это достаточно сложно).

Так я проработала 7 лет. Снова встал вопрос: «А что дальше?» Появилась проблема: когда долго работаешь только со старыми клиентами, никак себя не продвигая, кроме сарафанного радио, постепенно количество этих клиентов начинает снижаться. К тому же со временем обучение стало доступнее, мастеров стало много, некоторые серьезно демпингуют по ценам. Если раньше мастер считался хорошим после 3−4 лет работы, то сейчас люди учатся за год-два.

Я подумала, что мне пора переходить на новый уровень.

Я купила салон

И я решила, что хочу открыть свою студию перманентного макияжа или выкупить небольшую парикмахерскую, нанять мастеров. Как раз на глаза попалось объявление о продаже салона красоты в отличном месте. Съездила, посмотрела — и просто влюбилась в это место. Окна зала выходят в сквер, высокие потолки, много новостроек, рядом метро… Я понимала, что придется вложиться, но в голове уже созрел план: например, просто отодвинув шторы и сложив кушетки, там можно было сделать учебный класс. И я решилась на покупку.

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Фото предоставлено автором

Плюс готового салона был в том, что мне не нужно было тратить время и деньги на ремонт — мы сразу приступили к работе. Это случилось 22 июля этого года.

Изначально мы предлагали только парикмахерские услуги и перманент, который делала я сама. Три из четырех имеющихся кресел сдавала в аренду, на оставшемся работал мой наемный парикмахер.

Сейчас, спустя несколько месяцев, в аренду сдаю только 1 кресло. У меня работают 2 мастера-парикмахера, есть услуга маникюра, визаж, под запись клиентов приезжает мастер по татуировке. Плюс появилась второй мастер по перманенту и окраске бровей.

Услуги перманентного макияжа, на мой взгляд, у нас на рынке сейчас на высоте: хорошие краски, оборудование, большой выбор мастеров, постоянно улучшаются техники.

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Фото предоставлено автором

Мы используем американские, российские, немецкие пигменты. Если у клиента уже есть перманент «старого» типа, имеются препараты, позволяющие разбавить пигмент внутри, «подчистить» его или полностью вывести. В моде сегодня естественность, натуральность. Например, на глазах раньше делались только четкие стрелки, а сейчас заказывают и «растушевку» — легкую теневую вуаль, «пудровое» напыление.

Самый популярный перманент бровей. Реже есть запрос на румяна, камуфляж рубцов, шрамов, темных кругов под глазами.

Стоит перманент в среднем 200 рублей ($ 100), мастер получает 50% стоимости, так как работает со своими материалами. Основной сезон для этой услуги — весна, есть небольшие провалы во время новогодних праздников и в начале учебного года. В неделю к нам приходит на эту услугу 10−15 клиенток.

Конечно, в основном перманентный макияж делают женщины. Но был в моей практике один раз мужчина, который заказывал трихопигментацию — «прорисовку» волос на голове, которая позволяет замаскировать их выпадение. А еще как-то делала транссексуалу прокрас между ресницами для более выразительного взгляда.

В скором времени запускаем группы по обучению. Уже готовим анонс. Вести курс буду я и второй мастер по перманенту. Обучение будет длиться 10 дней, из них 6 дней теории и отработки на латексе, а 4 дня — практика на моделях. Стоимость установим около 3000 рублей ($ 1500) — это вполне конкурентная цена по рынку. По окончании будем выдавать сертификат о прохождении базового обучения.

Но наиболее востребованные услуги у нас все-таки — парикмахерские. Цены, по нашим оценкам, средние по Минску. Например, окрашивание стоит от 50 рублей ($ 25) в зависимости от сложности, стрижки — от 30 рублей ($ 15). Мастера получают от 40 до 50% от стоимости работ, так как материалы мои. Используем итальянские бренды косметики и красок, для блондинок нашли испанскую.

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Фото предоставлено автором

О сложностях

1. Помимо бухгалтерского аудита салона, стоило бы проверить его еще и с технической точки зрения. В частности — электрику и вентиляцию. Почти сразу после открытия мы поняли, что многое там сделано некачественно, из самых дешевых материалов. А замена систем — немалые незапланированные вложения.

2. Когда ты просто работаешь сам на себя — это одно. А уровень владельца бизнеса — совсем другое. Сложно одновременно управлять и работать как мастер. Приходится разбираться со многими вещами, о которых раньше не имела никакого понятия. Нужно или нанимать кого-то, кто будет контролировать весь процесс, или делать это самой, но тогда уже не работать с клиентами.

Но я учусь. Хожу на тренинги — например, для владельцев салонных бизнесов. Когда их ведут практики, это особенно полезно. Учусь также маркетингу, стратегии, анализу.

3. В нашей сфере очень трудно найти мастеров! А когда разрешили не открывать ИП, а просто платить налоги и работать, количество хороших специалистов, которые готовы идти в найм, уменьшилось в разы. Кто-то принимает на дому, кто-то работает в другом салоне и уходить не хочет. Можно, конечно, «растить» мастеров из новичков, но это больше на перспективу. А нужны сразу опытные сотрудники.

4. Меня не покидает осознание того, что этот бизнес нужно было начинать много лет назад. Я только что-то планирую, а другие уже это делают прямо сейчас — я не успеваю! Все меняется очень быстро, нужно постоянно следить за тенденциями и быть в курсе всего.

Клиенты и продвижение

Почти половина наших сотрудников не мастера, а «вспомогательная сила»: управляющий, бухгалтер, два администратора, менеджер по продажам, специалисты по продвижению — интернет-маркетолог в штате и команда на аутсорсе.

Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты
Фото предоставлено автором

Первое время пыталась заниматься продвижением сама, но получалось не очень.
Основной канал — соцсети. Не так давно завели Instagram, подписчиков там пока немного. В ленте размещаем фотографии работ наших мастеров, рассказываем о различных процедурах. И видим хороший отклик — люди активно лайкают и комментируют наши посты.

В других сетях тоже ведем работу, самые лучшие результаты сейчас показывает реклама в Facebook. Например, отлично работает пост с предложением стрижки в подарок к окрашиванию.

Есть в планах работа с лидерами мнений. А еще прорабатываю тему личного бренда, в будущем хочу сделать это одним из основных каналов, по которому клиенты будут узнавать о салоне.

Для меня это не так просто: нужно вылезать из своей скорлупы, открываться миру.

В основном наши клиенты — женщины и мужчины 35−45 лет с доходом выше среднего. Они следят за собой и понимают разницу между салоном красоты и парикмахерской, ценят удобство и комфорт и не пойдут обслуживаться к кому-то домой. Постоянных клиентов — процентов 20.

В перманенте оценить ЦА сложнее: это могут быть и девочки лет 14, которых приводят мамы, и женщины за 70.

Конкуренция в сфере красоты очень большая, причем не только между салонами красоты. Мужская аудитория утекает в барбершопы или парикмахерские, которые делают «просто постричься». Еще одна большая проблема — мастера, которые принимают на дому, без ИП. Но зато они держат нас в тонусе, не дают расслабиться:)

Мы прекрасно понимаем, что постоянных клиентов получим только тогда, когда будем неизменно предоставлять качественную работу и сервис в красивом и уютном месте.

Финансы и перспектива

Деньги в покупку бизнеса вкладывала свои, частично одалживала. С прежними владельцами сторговались на $ 17 000, за готовый в Минске бизнес это, на мой взгляд, недорого. Можно, конечно, было арендовать помещение по соседству подешевле и делать ремонт самим. Но это потребовало бы дополнительного времени и затрат, а тут бери — и работай.

Можно также было пойти по «длинному пути» и начать. Мне все равно пришлось значительно дорабатывать салон. На его переоборудование, например, уже ушло $ 6000−7000, и я до сих пор продолжаю вкладывать. Мы докупили много мебели, оборудования, переделали всю электрику.

Основные затраты в месяц: оплата сотрудников (кроме тех, кто на проценте) — $ 1500, реклама — $ 1500, аренда — $ 1350, расходные материалы — $ 500−$ 800. Так как открылись совсем недавно, то рентабельность пока нулевая, но я понимаю, что через это проходит любой бизнес.

Чтобы выйти «в ноль» и покрыть все затраты салона, нам нужно зарабатывать в день около 600 рублей ($ 300).

Пока все, что получаем, вкладываем в дело. Главное — видеть перспективу.

В наших планах:

  • Открыть онлайн- и офлайн-школу по перманенту
  • Укомплектовать штат сотрудников
  • Выйти на положительную рентабельность к Новому году.

Мои выводы о бизнесе

  • Про нашу сферу часто говорят, что она одна из самых простых для бизнеса. Но я уверена — нет легких бизнесов, это всегда труд.
  • Бизнес — органическая часть тебя. Даже если ты куда-то уезжаешь, твое сердце остается там, где твой бизнес.
  • Будучи собственником, ты становишься ответственным не только за себя, но и за своих людей. Нужно сделать так, чтобы им нравилось работать, и они имели возможность зарабатывать.
  • Нужно научиться создавать такой коллектив, где люди поддерживают друг друга и выкладываются на 100%. Если нет команды, все рано или поздно развалится.
  • Одна из главных задач собственника — отладить систему так, чтобы все работало без твоего участия.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Валентины Волюкевич витиеватая дорога к бизнесу: она могла стать архитектором, но стала юристом, работала просто продавцом на рынке и владела собственной точкой,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве автокран протаранил 21 автомобиль: есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика