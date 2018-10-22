Ее с грудным ребенком бросил муж, но она не сдалась и смогла заработать на салон красоты



Валентина Волюкевич. Фото из личного архива

У Валентины Волюкевич витиеватая дорога к бизнесу: она могла стать архитектором, но стала юристом, работала просто продавцом на рынке и владела собственной точкой, а потом научилась стричь и делать перманентный макияж... Только последнее дело стало приносить удовольствие, а теперь и деньги. Поэтому она купила готовый салон «Манхэттен» и теперь развивает его. О том, как работа собственника отличается от работы «на себя», Валентина рассказала «Про бизнес».

Как я искала свой путь

— После школы я поступила на архитектурный факультет в Белорусскую государственную политехническую академию (сейчас БНТУ), участвовала во время учебы в республиканском КВН. Но после 3 курса поняла: архитектура — не мое! Плюс просто устала от ежедневных поездок по полтора часа в одну сторону из военного городка Масюковщина (там я жила) до Уручья, где находился наш учебный корпус. Бывало, приезжала в слезах: в метро часто приходилось слышать ругань в свою сторону — я же ездила с планшетом для чертежей метр на метр, а в давке он мало кому нравился…

Я ушла из «политеха» и поступила в Международный институт трудовых и социальных отношений на специализацию «адвокатура и нотариат», то есть на юриста. После окончания хотела работать в милиции, в следственном подразделении — там нужны мозги. Но сложилось так, что я развелась мужем, и передо мной встал выбор — или идти зарабатывать деньги, или с небольшим доходом пытаться медленно продвигаться по карьерной лестнице.

Без помощи мужа делать карьеру было тяжелее, но я пошла работать юрисконсультом в компанию, оказывающую юридические услуги. Параллельно в выходные стала подрабатывать на рынке продавцом: торговала кожей, дубленками.

Однажды меня очень неудачно покрасили в парикмахерской — сожгли мне волосы, они превратились в какую-то резину, как у кукол… У меня была жуткая истерика, пришлось сделать короткую стрижку, сантиметра 2−3. Было некомфортно, появились комплексы. Тогда я решила пойти учиться на парикмахера сама, чтобы понимать и контролировать, что со мной делают во время процедур. Оказалось, что у меня природный дар: я все легко схватывала, мне очень это нравилось. И я стала еще и парикмахером. В будни работала юрисконсультом, а вечерами ездила по клиентам, стригла, укладывала. В выходные в 5−6 утра делала свадебные прически, а днем шла работать на рынок.

Как-то одна знакомая на рынке попросила подровнять ей челку. Я согласилась, взяла ножницы, мы устроились в одном из торговых боксов. Сидит она, держит лист бумаги под челкой, а я ее ровняю… И тут слышу сзади мужской голос: «Здравствуйте, а Валентина-адвокат здесь работает? Мне сказали, что вы хорошо знаете семейное право, хотелось бы получить консультацию». Я выглядываю с ножницами из торгового павильона: «Да, это я, подождите в кафе». Ситуация, конечно, получилась комичной: я торгую на рынке, при этом стригу и параллельно даю консультацию по праву.



Фото предоставлено автором

Через какое-то время работать юрисконсультом мне стало неинтересно (и не особо выгодно), и я пошла торговать на рынке — не только в выходные, но и в будни.

А когда вышла замуж второй раз, вместе с мужем мы занялись уже собственным бизнесом. Арендовали два павильона на рынке, торговали там мужской одеждой. Я сама летала за товаром в Китай, Турцию, Польшу.

Когда забеременела вторым ребенком и родила, немного отошла от бизнеса. А через месяцев 8 муж сообщил мне, что уходит к другой женщине.

Так я осталась с двумя дочками, одна из которых была еще грудной. Без денег, на съемной квартире, без чьей-либо помощи. Сказать, что мир перевернулся — ничего не сказать. Не помню, как я это пережила.

Через несколько месяцев начала думать: что делать дальше? Был вариант пойти опять в юриспруденцию, но тогда с кем оставить ребенка? Или снова начать стричь… И тут мне пришла в голову совсем другая мысль. Я вспомнила, как недавно мне делали перманентный макияж — меня жутко бесило, что мастер все делает не так. При этом я точно понимала, как нужно. И я решила попробовать себя в этой сфере.

Перманент — это мое!

Я продала кое-какие вещи, детскую кроватку — и на эти деньги закончила в Минске курсы по перманентному макияжу. Это был 2011 год, обучение стоило около $ 500. В него входили теория и практика на трех моделях. Но на выходе я мало что знала про перманент. Спасибо нескольким знакомым мастерам, которые бесплатно делились своим опытом и показывали мне, что нужно делать. У меня получалось неплохо: наверное, помогало то, что в юности 3 года училась рисовать у профессионального художника.

Я начала тренироваться дома на знакомых: делала перманентный макияж губ, стрелки, брови. Денег с них не брала. А когда поняла, что у меня получается, — открыла ИП и начала снимать кабинеты в салонах красоты. Так продолжалось достаточно долго. Сначала среди клиентов были только знакомые, потом они стали рекомендовать меня своим знакомым, те — своим… Сарафанное радио работало отлично. Параллельно я пробовала делать татуировки, брала любые заказы, даже переделывала неудачные работы других мастеров (а это достаточно сложно).

Так я проработала 7 лет. Снова встал вопрос: «А что дальше?» Появилась проблема: когда долго работаешь только со старыми клиентами, никак себя не продвигая, кроме сарафанного радио, постепенно количество этих клиентов начинает снижаться. К тому же со временем обучение стало доступнее, мастеров стало много, некоторые серьезно демпингуют по ценам. Если раньше мастер считался хорошим после 3−4 лет работы, то сейчас люди учатся за год-два.

Я подумала, что мне пора переходить на новый уровень.

Я купила салон

И я решила, что хочу открыть свою студию перманентного макияжа или выкупить небольшую парикмахерскую, нанять мастеров. Как раз на глаза попалось объявление о продаже салона красоты в отличном месте. Съездила, посмотрела — и просто влюбилась в это место. Окна зала выходят в сквер, высокие потолки, много новостроек, рядом метро… Я понимала, что придется вложиться, но в голове уже созрел план: например, просто отодвинув шторы и сложив кушетки, там можно было сделать учебный класс. И я решилась на покупку.



Фото предоставлено автором

Плюс готового салона был в том, что мне не нужно было тратить время и деньги на ремонт — мы сразу приступили к работе. Это случилось 22 июля этого года.

Изначально мы предлагали только парикмахерские услуги и перманент, который делала я сама. Три из четырех имеющихся кресел сдавала в аренду, на оставшемся работал мой наемный парикмахер.

Сейчас, спустя несколько месяцев, в аренду сдаю только 1 кресло. У меня работают 2 мастера-парикмахера, есть услуга маникюра, визаж, под запись клиентов приезжает мастер по татуировке. Плюс появилась второй мастер по перманенту и окраске бровей.

Услуги перманентного макияжа, на мой взгляд, у нас на рынке сейчас на высоте: хорошие краски, оборудование, большой выбор мастеров, постоянно улучшаются техники.



Фото предоставлено автором

Мы используем американские, российские, немецкие пигменты. Если у клиента уже есть перманент «старого» типа, имеются препараты, позволяющие разбавить пигмент внутри, «подчистить» его или полностью вывести. В моде сегодня естественность, натуральность. Например, на глазах раньше делались только четкие стрелки, а сейчас заказывают и «растушевку» — легкую теневую вуаль, «пудровое» напыление.

Самый популярный перманент бровей. Реже есть запрос на румяна, камуфляж рубцов, шрамов, темных кругов под глазами.

Стоит перманент в среднем 200 рублей ($ 100), мастер получает 50% стоимости, так как работает со своими материалами. Основной сезон для этой услуги — весна, есть небольшие провалы во время новогодних праздников и в начале учебного года. В неделю к нам приходит на эту услугу 10−15 клиенток.

Конечно, в основном перманентный макияж делают женщины. Но был в моей практике один раз мужчина, который заказывал трихопигментацию — «прорисовку» волос на голове, которая позволяет замаскировать их выпадение. А еще как-то делала транссексуалу прокрас между ресницами для более выразительного взгляда.

В скором времени запускаем группы по обучению. Уже готовим анонс. Вести курс буду я и второй мастер по перманенту. Обучение будет длиться 10 дней, из них 6 дней теории и отработки на латексе, а 4 дня — практика на моделях. Стоимость установим около 3000 рублей ($ 1500) — это вполне конкурентная цена по рынку. По окончании будем выдавать сертификат о прохождении базового обучения.

Но наиболее востребованные услуги у нас все-таки — парикмахерские. Цены, по нашим оценкам, средние по Минску. Например, окрашивание стоит от 50 рублей ($ 25) в зависимости от сложности, стрижки — от 30 рублей ($ 15). Мастера получают от 40 до 50% от стоимости работ, так как материалы мои. Используем итальянские бренды косметики и красок, для блондинок нашли испанскую.



Фото предоставлено автором

О сложностях

1. Помимо бухгалтерского аудита салона, стоило бы проверить его еще и с технической точки зрения. В частности — электрику и вентиляцию. Почти сразу после открытия мы поняли, что многое там сделано некачественно, из самых дешевых материалов. А замена систем — немалые незапланированные вложения.

2. Когда ты просто работаешь сам на себя — это одно. А уровень владельца бизнеса — совсем другое. Сложно одновременно управлять и работать как мастер. Приходится разбираться со многими вещами, о которых раньше не имела никакого понятия. Нужно или нанимать кого-то, кто будет контролировать весь процесс, или делать это самой, но тогда уже не работать с клиентами.

Но я учусь. Хожу на тренинги — например, для владельцев салонных бизнесов. Когда их ведут практики, это особенно полезно. Учусь также маркетингу, стратегии, анализу.

3. В нашей сфере очень трудно найти мастеров! А когда разрешили не открывать ИП, а просто платить налоги и работать, количество хороших специалистов, которые готовы идти в найм, уменьшилось в разы. Кто-то принимает на дому, кто-то работает в другом салоне и уходить не хочет. Можно, конечно, «растить» мастеров из новичков, но это больше на перспективу. А нужны сразу опытные сотрудники.

4. Меня не покидает осознание того, что этот бизнес нужно было начинать много лет назад. Я только что-то планирую, а другие уже это делают прямо сейчас — я не успеваю! Все меняется очень быстро, нужно постоянно следить за тенденциями и быть в курсе всего.

Клиенты и продвижение

Почти половина наших сотрудников не мастера, а «вспомогательная сила»: управляющий, бухгалтер, два администратора, менеджер по продажам, специалисты по продвижению — интернет-маркетолог в штате и команда на аутсорсе.



Фото предоставлено автором

Первое время пыталась заниматься продвижением сама, но получалось не очень.

Основной канал — соцсети. Не так давно завели Instagram , подписчиков там пока немного. В ленте размещаем фотографии работ наших мастеров, рассказываем о различных процедурах. И видим хороший отклик — люди активно лайкают и комментируют наши посты.

В других сетях тоже ведем работу, самые лучшие результаты сейчас показывает реклама в Facebook. Например, отлично работает пост с предложением стрижки в подарок к окрашиванию.

Есть в планах работа с лидерами мнений. А еще прорабатываю тему личного бренда, в будущем хочу сделать это одним из основных каналов, по которому клиенты будут узнавать о салоне.

Для меня это не так просто: нужно вылезать из своей скорлупы, открываться миру.

В основном наши клиенты — женщины и мужчины 35−45 лет с доходом выше среднего. Они следят за собой и понимают разницу между салоном красоты и парикмахерской, ценят удобство и комфорт и не пойдут обслуживаться к кому-то домой. Постоянных клиентов — процентов 20.

В перманенте оценить ЦА сложнее: это могут быть и девочки лет 14, которых приводят мамы, и женщины за 70.

Конкуренция в сфере красоты очень большая, причем не только между салонами красоты. Мужская аудитория утекает в барбершопы или парикмахерские, которые делают «просто постричься». Еще одна большая проблема — мастера, которые принимают на дому, без ИП. Но зато они держат нас в тонусе, не дают расслабиться:)

Мы прекрасно понимаем, что постоянных клиентов получим только тогда, когда будем неизменно предоставлять качественную работу и сервис в красивом и уютном месте.

Финансы и перспектива

Деньги в покупку бизнеса вкладывала свои, частично одалживала. С прежними владельцами сторговались на $ 17 000, за готовый в Минске бизнес это, на мой взгляд, недорого. Можно, конечно, было арендовать помещение по соседству подешевле и делать ремонт самим. Но это потребовало бы дополнительного времени и затрат, а тут бери — и работай.

Можно также было пойти по «длинному пути» и начать. Мне все равно пришлось значительно дорабатывать салон. На его переоборудование, например, уже ушло $ 6000−7000, и я до сих пор продолжаю вкладывать. Мы докупили много мебели, оборудования, переделали всю электрику.

Основные затраты в месяц: оплата сотрудников (кроме тех, кто на проценте) — $ 1500, реклама — $ 1500, аренда — $ 1350, расходные материалы — $ 500−$ 800. Так как открылись совсем недавно, то рентабельность пока нулевая, но я понимаю, что через это проходит любой бизнес.

Чтобы выйти «в ноль» и покрыть все затраты салона, нам нужно зарабатывать в день около 600 рублей ($ 300).

Пока все, что получаем, вкладываем в дело. Главное — видеть перспективу.

В наших планах:

Открыть онлайн- и офлайн-школу по перманенту

Укомплектовать штат сотрудников

Выйти на положительную рентабельность к Новому году.

Мои выводы о бизнесе