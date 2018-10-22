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В сельских школах Беларуси открыли агроклассы

23.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Обучать механизаторов и агрономов со школьной парты. В Беларуси открыли агроклассы. Появились они в селах. Готовить будущих специалистов для агропромышленного комплекса как можно раньше – поручение президента страны, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

В кабине трактора Ульяна впервые. Пока как пассажир, но уверена: вождение непременно освоит. Куда более уверенно девушка чувствует себя на складе – и ячмень от пшеницы отличит, и как хранить зерно расскажет. Ульяна думает о профессии агронома, хочет продолжить семейную династию. Поэтому в агрокласс записалась одной из первых. 

«Естественно, это очень тяжело. Как говорится, кушать легко, а таскать все это не очень легко. После такой работы я поняла, что деньги зарабатываются нелегко», – говорит школьница Ульяна Лупинович.

Интерес к новой дисциплине большой. Но в агрокласс попали не все. Желание нужно было подкрепить высоким средним баллом. В программе факультатива – теория (углубленное изучение биологии и химии) и практика. В местном хозяйстве школьникам всегда рады.

«Эти дети здесь живут, у многих родители работают у нас. Ребята видят и уже немножко понимают, с чем связана работа на земле. Мы заинтересованы, чтобы люди сюда приходили на практику, отрабатывали, закреплялись, создавали семьи», – отмечает главный агроном хозяйства Евгений Курганов.

На занятиях изучают породы коров и лошадей, виды почв и растений.

«Программа призвана познакомить учеников с особенностями современного сельскохозяйственного производства, с профессиями, которые в сельском хозяйстве сегодня востребованы», – пояснила декан факультета довузовской подготовки Белорусского аграрного технического университета Карина Гаркуша.

Программа в агроклассах рассчитана на два года. Выпускники получат льготы при поступлении в аграрные вузы страны. Классы аграрного профиля появились в белорусских школах с начала нового учебного года.




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Президент Лукашенко поручил готовить будущих специалистов для агропромышленного комплекса как можно раньше.
 
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