Как вырваться из порочного круга: Самый ценный исторический урок для Беларуси









– Несколько ярких, убедительных, кричащих факторов в пользу ключевого фактора обеспечения процветания и благополучия – СВОБОДЫ.





1) Сингапур. В 1960 г. ВВП Сингапура на душу населения – $ 428, в 2018 г. - $ 61 230 или в 143 раза больше.





2) Ирландия. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 686, в 2018 г. ожидается $ 75 190 или в 110 раз больше.





3) Южная Корея. В 1960 г. ВВП на душу населения было $ 158, в 2018г. ожидается $ 32050 или в 203 раза больше.









4) Япония. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 479, в 2018г. ожидается $ 40110 или в 84 раза больше.





5) Гонконг. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 429, в 2018г. ожидается $ 48230 или в 112 раз больше.





6) Тайвань. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 150, в 2018г. ожидается $ 25 530 или в 170 раз больше.





Экономическое чудо этих стран (быстрый (6 – 10% в год), долгосрочный (более 20 лет) экономический рост имеет общий фундамент:





1) экономическая свобода,





2) частная собственность,





3) малое государство (не более 20% ВВП, а на этапе бурного роста – до 15% ВВП)





4) безусловное верховенство права, которое обеспечивает независимый суд,





5) свободная конкуренция и открытость миру,





6) культура трудолюбия, риска и достижения предпринимателей,





7) персонификация ответственности за прибыль и убытки: заработал своим трудом и служением потребителю – слава, почёт и рост рыночной капитализации, получил убытки, не рассчитался по кредитам – банкрот,





8) свободный рынок труда – без удушающих динамизм взаимоотношений нанимателей и наёмных работников трудового кодекса,





9) свободный рынок капитала – без монополии национальной валюты и жёстких барьеров на доступ к мировому финансовому рынку,





10) Саморегулирование бизнеса, конкуренция стандартов – и никакой монополии ГОСТов.





Ни в одной этой стране, а также других странах, которые да 30 – 50 лет совершили рывок из бедной страны в группу стран с высокими доходами, не было:





1) государственного регулирования цен, в том числе административного выделения группы «социально значимые товары»;





2) государственной программы импортозамещения;





3) доминации государственной собственности;





4) жёсткого торгового протекционизма внутри страны и во внешней торговле;





5) дискриминации частного сектора путём создания благоприятных, льготных условий для т. н. «точек роста»;





6) всеохватывающей системы лицензирования, сертификации и выдачи разрешений;





7) дедолларизации и широкого использования запретов на использование иностранных валют;





8) гарантий прав собственности инвесторам в виде честного слова главы государства или парламента, а не через универсальные, независимые правовые институты;





9) доминации государства в сфере производства инвестиционных и потребительских товаров;





10) высокой налоговой нагрузки с разорительными налогами на доходы, добавленную стоимость или наследство.





В 1992 году ВП на душу населения Беларуси был ~ $ 1200. В 2018г. он оценивается на ~ $ 6020, т. е. пять раз больше. За 26 лет рост только в пять раз. Если мы продолжим текущую экономическую политику в предстоящие 30 лет, т. е. вплоть до 2050 года ВВП на душу населения будет, в лучшем случае, ~ – 15 тысяч на душу населения. Это ~ 75% меньше, чем ВВП Европы в 2018г. Старый курс белорусских властей при сохранении основных институтов – это курс на отставание от Европы 30 - 40 лет.





Старый, традиционный курс белорусской экономики – это курс в зону хронической отсталости страны, глубокой демографической ямы и превращения территории страны в развлекательно-контрабандные площадки номенклатурно-силовых и олигархических структур соседних стран.





Если вы делаете всё по-старому, со старыми руководителями, в старой колее институтов, при неизменной руководящей и направляющей роли Государства, то у нас НОЛЬ шансов сделать благополучную, процветающую, социально ориентированную страну.





Может, пора выучить базовый урок экономической истории и выбросить в утиль пропаганду лженаучного марксизма-ленинизма с вкраплениями кейнсианства и теории игр?