﻿ Как вырваться из порочного круга: Самый ценный исторический урок для Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как вырваться из порочного круга: Самый ценный исторический урок для Беларуси

23.10.2018 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экономист Ярослав Романчук рассказал в Фейсбуке, как вырваться «из порочного круга страны хронического хождения по граблям».



– Несколько ярких, убедительных, кричащих факторов в пользу ключевого фактора обеспечения процветания и благополучия – СВОБОДЫ.

1) Сингапур. В 1960 г. ВВП Сингапура на душу населения – $ 428, в 2018 г. - $ 61 230 или в 143 раза больше.

2) Ирландия. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 686, в 2018 г. ожидается $ 75 190 или в 110 раз больше.

3) Южная Корея. В 1960 г. ВВП на душу населения было $ 158, в 2018г. ожидается $ 32050 или в 203 раза больше.


4) Япония. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 479, в 2018г. ожидается $ 40110 или в 84 раза больше.

5) Гонконг. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 429, в 2018г. ожидается $ 48230 или в 112 раз больше.

6) Тайвань. В 1960г. ВВП на душу населения было $ 150, в 2018г. ожидается $ 25 530 или в 170 раз больше.

Экономическое чудо этих стран (быстрый (6 – 10% в год), долгосрочный (более 20 лет) экономический рост имеет общий фундамент:

1) экономическая свобода,

2) частная собственность,

3) малое государство (не более 20% ВВП, а на этапе бурного роста – до 15% ВВП)

4) безусловное верховенство права, которое обеспечивает независимый суд,

5) свободная конкуренция и открытость миру,

6) культура трудолюбия, риска и достижения предпринимателей,

7) персонификация ответственности за прибыль и убытки: заработал своим трудом и служением потребителю – слава, почёт и рост рыночной капитализации, получил убытки, не рассчитался по кредитам – банкрот,

8) свободный рынок труда – без удушающих динамизм взаимоотношений нанимателей и наёмных работников трудового кодекса,

9) свободный рынок капитала – без монополии национальной валюты и жёстких барьеров на доступ к мировому финансовому рынку,

10) Саморегулирование бизнеса, конкуренция стандартов – и никакой монополии ГОСТов.

Ни в одной этой стране, а также других странах, которые да 30 – 50 лет совершили рывок из бедной страны в группу стран с высокими доходами, не было:

1) государственного регулирования цен, в том числе административного выделения группы «социально значимые товары»;

2) государственной программы импортозамещения;

3) доминации государственной собственности;

4) жёсткого торгового протекционизма внутри страны и во внешней торговле;

5) дискриминации частного сектора путём создания благоприятных, льготных условий для т. н. «точек роста»;

6) всеохватывающей системы лицензирования, сертификации и выдачи разрешений;

7) дедолларизации и широкого использования запретов на использование иностранных валют;

8) гарантий прав собственности инвесторам в виде честного слова главы государства или парламента, а не через универсальные, независимые правовые институты;

9) доминации государства в сфере производства инвестиционных и потребительских товаров;

10) высокой налоговой нагрузки с разорительными налогами на доходы, добавленную стоимость или наследство.

В 1992 году ВП на душу населения Беларуси был ~ $ 1200. В 2018г. он оценивается на ~ $ 6020, т. е. пять раз больше. За 26 лет рост только в пять раз. Если мы продолжим текущую экономическую политику в предстоящие 30 лет, т. е. вплоть до 2050 года ВВП на душу населения будет, в лучшем случае, ~ – 15 тысяч на душу населения. Это ~ 75% меньше, чем ВВП Европы в 2018г. Старый курс белорусских властей при сохранении основных институтов – это курс на отставание от Европы 30 - 40 лет.

Старый, традиционный курс белорусской экономики – это курс в зону хронической отсталости страны, глубокой демографической ямы и превращения территории страны в развлекательно-контрабандные площадки номенклатурно-силовых и олигархических структур соседних стран.

Если вы делаете всё по-старому, со старыми руководителями, в старой колее институтов, при неизменной руководящей и направляющей роли Государства, то у нас НОЛЬ шансов сделать благополучную, процветающую, социально ориентированную страну.

Может, пора выучить базовый урок экономической истории и выбросить в утиль пропаганду лженаучного марксизма-ленинизма с вкраплениями кейнсианства и теории игр?

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Ярослав Романчук рассказал в Фейсбуке, как вырваться «из порочного круга страны хронического хождения по граблям».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь можно будет въехать по билету на Евроигры. Правительство утвердило сроки и порядок продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика