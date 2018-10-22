Премьер-министр созвал срочное совещание из-за падающих зарплат белорусов









«Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», - подчеркнул Сергей Румас.





Он обратил особое внимание, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. По его словам, это несколько ниже прогноза правительства. И, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.





«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — отметил Румас.