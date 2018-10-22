Гиблые места: 8 городов-призраков и их удивительные истории

Брошенные дома глядят пустыми глазницами на зарастающие травой улицы, покосившиеся фонарные столбы не освещают вечерний путь прохожим, в школах и на детских площадках нет детей — это не киношные декорации к очередному триллеру. Так в реальности выглядят покинутые города и их на планете не мало. Что случилось на самом деле и почему тут никто не живет?

Радиационная Припять





Ближайший город-призрак Припять находится в Украине, на южной границе Беларуси. Люди его оставили после аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей эвакуировали спешно, с собой они забирали лишь документы и самые необходимые вещи. Им обещали, что эвакуация будет временной. Сейчас в заброшенных зданиях почти ничего не осталось, за 30 с лишним лет многое растащили мародеры.



Фото: darkbook.ru

Теперь и на ЧАЭС, и в Припять можно попасть вполне законно в составе туристической группы. Больше фото из Припяти найдете здесь .

Ад находится под Сентралией

В середине XIX века в штате Пенсильвания появилось поселение шахтеров Сентрейлия. Проблемы у города начались после того, как мусор с городских улиц решили сжигать на развалинах одной из шахт — его поджигали, а потом тушили пожарники. 28 мая 1962 года что-то пошло не так и огонь пробрался в шахты под городом. До начала 70-х подземный пожар пытались безуспешно затушить, но с каждым годом жители все отчетливее понимали, что живут над настоящей преисподней. Горожане жаловались на головные боли и удушье, овощи в огородах горели, а отопление зимой стало не нужно.



Фото: Emily Moser

В 1979 году владелец местной заправочной станции проверил температуру подземных резервуаров и увидел на термометре 78 градусов. Он немедленно убрал из них газ и бросил АЗС. Потом асфальт на шоссе начал трескаться, а из-под земли периодически появлялись гейзеры. В 1981 году из-за подземного пожара чуть не погиб 12-летний мальчик — во дворе дома появилась почти 50-метровая воронка, от падения в которую ребенка спас старший брат.



Фото: Emily Moser

Со временем все поняли, что город обречен и к 1992 году город практически полностью опустел. Осталось только кладбище, несколько домов. И украинская (!) грекокатолическая церковь, которая практически не пострадала. Она до сих пор действующая.





Церковь Вознесения Пресвятой Богородицы была построена на холме, возвышающемся над Сентрейлией. Фото: www.bbc.com

Сейчас город состоит из растрескавшегося шоссе и выжженной земли вокруг. Уголь под землей горит и потухнет примерно через 250 лет.

Город остался в поп-культуре: сценарист экранизации видеоигры «Сайлент Хилл» признался, что во время создания образа города вдохновлялся именно Сентрейлией.

Жуткая Хашима

Еще один покинутый город шахтеров находится на острове Хашима. Теперь это безлюдный кусочек суши, что находится в Восточно-Китайском море, примерно в 15 км от города Нагасаки. В Японии остров получил прозвище «Гункандзима», переводящееся как «крейсер», потому что из-за построек он напоминает с моря военный корабль.



Фото: puerrtto.livejournal.com



Фото: darkbook.ru

К 30-м годам XX века Хашима стал серьезным промышленным центром: кроме шахт, там появились военные заводы. В период с 1943 по 1945 год для принудительной работы на подводных угольных шахтах Mitsubishi Corporation сюда привозили китайцев и корейцев. Условия труда были настолько ужасные, что по пути на остров многие из них предпочитали броситься в море.



Фото: darkbook.ru

После войны шахты проработали еще около 30 лет. Прекращение эксплуатации города-острова было связано с нерентабельностью и опасностями, с которыми ежедневно сталкивались местные жители: несмотря на защищающие город стены, море регулярно превращала его улицы в реки. В итоге в один момент люди покинули Хашиму, спешно оставив вещи, технику, дома. Волны, ветер и время превратили место в призрачные руины, закрытые для посещений. Сегодня туристы могут заказать экскурсию лишь по трети Хашимы — остальная часть считается слишком опасной.



Фото: darkbook.ru

На Хашиме сняли сериал «Жизнь после людей» — остров был показан как пример того, что случится с городом, покинутом людьми 35 лет назад. А в 2011 году там снимались некоторые эпизоды из фильма «007: Координаты „Скайфолл“».

Саньчжи: город будущего на месте лагеря смерти

Некоторые путешественники, видевшие это место вживую, говорят, что оно похоже на аэродром НЛО: Саньчжи состоит из 60 футуристических домов необычной формы: огромные окна, круглые комнаты, изогнутые лестницы — город строился как ультрасовременный курорт.



Фото: nevsedoma.com.ua

В проект, который считался на тот момент верхом инженерной мысли, были вложены сотни миллионов долларов. Но строительство омрачалось многочисленными несчастьями. Некоторые рабочие утверждали, что видели здесь призраков. Местные жители объясняли это тем, что город возводился на месте японского «лагеря смерти» потревоженные души умерших мстят живым.



Фото: nevsedoma.com.ua

Строительство остановили не мистические призраки, а вполне реальный финансовый кризис. Застройщики обанкротились и забросили объект. Уникальные дома оказались никому не нужны. Что-то словно отпугивало людей: не помогали ни рекламные акции, ни необычный вид жилья, ни расположенный рядом пляж. Саньчжи пополнил список городов-призраков.

В 2009 году футуристический город снесли — на его месте планируется строительство современного оздоровительного центра.

Затерянный в песках Колманскоп

В апреле 1908 года служащий железной дороги «Людериц — Китмансхуп», которая идет через пустыню Намиб, нашел алмазы. И место сразу превратилось в полноценный город.



Фото: www.orangesmile.com

В набирающем известность Колманскопе появились красивые дома, больница с единственным на всю Южную Африку рентгеновским аппаратом, школа и спортивный стадион. Люди приезжали сюда целыми семьями в надежде быстро разбогатеть. Некоторым это и в самом деле удалось. Но драгоценные камни в пустыне вдруг закончились. Дальнейшие раскопки стали безрезультатны и люди покинули Колманскоп.



Фото: www.orangesmile.com

В настоящее время строения полностью или наполовину занесены песком, а пустующий Колманскоп навещают лишь любопытные туристы.

Китайские города-призраки

В Китае можно найти сразу несколько огромных городов-призраков. Они новые, с современной архитектурой и планировкой. Их жители не покидали — в новых домах еще никто не жил.



Фото:varlamov.ru

Канбаши, пожалуй один из самых известных городов-призраков Китая. В конце 90-х на фоне роста добычи полезных ископаемых этот регион переживал бурный экономический рост. В начале 2000-х в город пришли девелоперы и в 2004 году было начато строительство нового района Канбаши. Однако из-за слишком высоких цен на недвижимость этот район так и не заселился.



Фото:varlamov.ru

Сейчас в городе, население которого должно должно было составить более 1 миллиона человек, живут только 20−30 тысяч. В городе есть даже музей современного искусства, построенный известным архитектурным бюро MAD, однако он не работает. В большинстве кварталов Канбаши жителей нет совсем.



Фото: visitchina.ru

Темз-таун — квартал шанхайского района Сунцзян. Это место построено по типу провинциального английского города, его архитектура и планировка полностью копируют традиционные британские. Строительство этого города-миража было закончено в 2006 году. Несмотря на свою необычность, район пустует — недвижимость оказалась слишком дорогой. Темз-таун очень популярен среди молодоженов, которые приезжают сюда для съемки свадебных фотосессий.



Фото: varlamov.ru

Тяньдучэн, построенный неподалеку от города Ханчжоу в восточной провинции Чжэцзян, постигла та же участь, что и Темза-таун. Его сдали в 2007 году, город был рассчитан на 10 тысяч жителей, однако, по последним данным, заполнился лишь на пятую часть. Впрочем, копия Парижа — привлекательное место для молодоженов: сделать фото на фоне пустынной площади с Эйфелевой башней — такое не удастся даже в столице Франции.