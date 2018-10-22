В Гродно разыскивают двух женщин, обманувших аптекаря

Инцидент произошел 13 октября в Гродно.

Две женщины пришли в аптеку по проспекту Я.Купалы. Одна из них попросила товар на небольшую сумму. Чтобы расплатиться, она достала купюру в Br50, но в какой-то момент незаметно спрятала ее. Вторая женщина в это время отвлекала работника аптеки. В итоге продавец дала в качестве сдачи 46 рублей. Позже выяснился факт мошенничества, пишет БЕЛТА .

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, удалось установить схему обмана.

Тех, кто узнал подозреваемых, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-586-44-76.

