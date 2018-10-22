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В Гродно разыскивают двух женщин, обманувших аптекаря
23.10.2018 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 13 октября в Гродно.
Две женщины пришли в аптеку по проспекту Я.Купалы. Одна из них попросила товар на небольшую сумму. Чтобы расплатиться, она достала купюру в Br50, но в какой-то момент незаметно спрятала ее. Вторая женщина в это время отвлекала работника аптеки. В итоге продавец дала в качестве сдачи 46 рублей. Позже выяснился факт мошенничества, пишет
Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, удалось установить схему обмана.
Тех, кто узнал подозреваемых, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-586-44-76.
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Инцидент произошел 13 октября в Гродно.
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