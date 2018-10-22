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В Молодечно 17-летний педофил надругался над 9-летней школьницей

23.10.2018 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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В Молодечно 17-летний педофил надругался над 9-летней школьницей
Фото из открытых источников

Как стало известно, 19 октября около 10.50 утра в подъезде одного из жилых домов в Молодечно 17-летний парень совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. В этот же день в милицию обратились родители ребенка.

В Молодечно 17-летний педофил надругался над 9-летней школьницей УВД: в Полоцке 26-летний педофил год «дружил» с 12-летним мальчиком

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Молодечненского РОВД Юрий КАБАКОВ, правоохранители немедленно приступили к поиску злоумышленника. Специалистами были изучены записи на камерах видеонаблюдения неподалеку от места происшествия, проведена беседа с пострадавшей, установлены приметы нападавшего, проведен ряд других необходимых следственных мероприятий.

В результате было установлено, что к совершению преступления причастен 17-летний парень, который работает стажером в одном из магазинов Молодечно. Сотрудники торгового объекта узнали его по ориентировке. Спустя некоторое время молодой человек был задержан по месту жительства. По словам Юрия Кабакова, первоначально подозреваемый отрицал свою вину, однако под напором доказательств признался в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

 
 
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