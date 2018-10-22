Премьер-министр обеспокоен снижением зарплат в Беларуси

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Как отметил премьер-министр, появились данные по зарплате за сентябрь . Они оказались гораздо ниже оценки Правительства.

«Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», – подчеркнул Сергей Румас.

При этом он обратил особое внимание, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. По словам премьера, это несколько ниже прогноза правительства. И, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.

«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», – резюмировал премьер-министр.